От Амстердама до Киева: нидерландец устроил забег на 2500 км ради Украины

Забег на 2500 км

Крагтвейк стартовал 22 июля с площади Дам в Амстердаме и планирует ежедневно пробегать по 50 км. Его цель - собрать средства на приобретение автомобилей скорой помощи, которые нидерландская благотворительная организация Zeilen van Vrijheid (Крылья свободы) доставит в Украину.

"Пробежав из Амстердама в Украину, мы можем показать, насколько эта война на самом деле близкая, и, надеюсь, привлечем внимание людей и соберем много денег", - рассказал Боас.

Сейчас бегун в среднем за день преодолевает от 40 до 60 километров, в зависимости от расстояния между городами. За ним в специальном фургоне следуют его менеджер и фотограф.

Сейчас Крагтвейк уже находится на территории Германии и двигается в сторону Берлина, оттуда он побежит в сторону Варшавы. Его цель - к сентябрю добраться до Украины.

После 10 дней забега ему удалось собрать уже 23 тысячи евро на своей странице GoFundMe "Ultra4Ukraine". На одну машину скорой помощи необходимо собрать 30 тысяч евро.

Нидерландец пробежит 2500 км ради Украины (фото: instagram.com/ultra4ukraine)

Что известно о Боасе Крагтвейке

Боасу 28 лет, он родом из Амстердама. Свою любовь к спорту он унаследовал от отца - именно он вдохновлял его на победы.

"Последние 5 лет я работал над тем, чтобы преодолеть дистанцию и открыть для себя мир с помощью различных проектов", - говорит марафонец.

А жители Амстердама часто видят его на улицах в его знаменитых фирменных красных шортах.

Следить за передвижениями Боаса можно на его странице в Instagram.

Нидерландец устроил забег на 2500 км, чтобы собрать деньги для Украины (фото: instagram.com/ultra4ukraine)