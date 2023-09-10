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Від 80 тисяч! Де в Україні найвищі зарплати і за яку роботу найкраще платять

Хто в Україні заробляє найбільше (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Попри те, що ціни на послуги та товари в Україні продовжують рости, зарплати залишаються майже на тому ж рівні.

Про те, який зараз середній заробіток українців та хто отримує найбільше, читайте в нашому матеріалі нижче.

Яка середня зарплата в Україні

Найвищі зарплати працівникам пропонують у Києві. В середньому роботодавці готові платити 20 тис. грн. Зовсім трішки від столиці за розміром зарплат відстає Львів - у цьому місті середній показник становить 18 тис. грн.

У Дніпрі, Одесі та Ужгороді середні зарплати становлять 17,5 тис. грн. У більшості інших міст - 15 тис. грн на місяць. А от найнижчі зарплати у Сумській області - там середній заробок складає 13 тис. грн.

Середні зарплати у різних містах (work.ua)

При цьому наголосимо, що середня зарплата дуже відрізняється від фаху. Нижче наводимо дані про те, скільки в Україні заробляють працівники 10 найпоширеніших спеціальностей.

Статистика зарплат в Україні (work.ua)

Хто заробляє найбільше, а хто - найменше

Найбільшу зарплату в Україні пропонують програмістам - вона становить 80 тис. грн. Добре платять також і топ-менеджерам - їх заробіток близько 60 тис. грн на місяць. У трійку фахівців, яким платять найбільше, ввійшли і військові. Їм пропонують 70 тис. грн на місяць.

А от найменше - прибиральницям, вони заробляють близько 7 тис. грн. Не надто далеко від них відірвалися по заробітку педагоги та організатори, їхня зарплата становить 9,9 тис. грн. 

Нижче наводимо дані про те, працівникам яких спеціальностей пропонують найвищу зарплату в Україні.

Цим спеціалістам платять найбільше (work.ua)

Як змінилися зарплати за 3 місяці

За останній квартал в Україні практично не змінився середній розмір зарплат українців. При цьому зауважимо, що за статистикою, при пошуку роботи люди вказують бажану зарплату вище, ніж пропонує роботодавець. Ця різниця становить у межах 2 тис. грн.

Середня зарплата за останній квартал практично не змінилася (work.ua)

Раніше ми писали про те, кого точно не звільнять під час війни.

Читайте також про те, чи може роботодавець відмовити у наданні відпустки під час воєнного стану.

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