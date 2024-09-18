Від 165 і нижче: 5 українських зірок невисокого зросту

MONATIK

З року в рік це питання не втрачає актуальності, незважаючи на те, що MONATIK неодноразово заявляв, що його зріст - 164 см. До речі, артиста цей факт анітрохи не бентежить, навпаки, Дмитро навіть жартує з цього приводу.

"Я дуже люблю посміятись над собою, над друзями. Я вже за ті роки, які живу на планеті, навчився себе сприймати таким, яким я є. Що я можу змінити? Якщо комусь смішно від того мого зросту, ну нехай це їм приносить радість. Адже сміх продовжує життя", - говорив співак.

MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)

Вікторія Булітко

Зірка "Дизель шоу" ледь сягає зросту 155 см, що особливо впадало в око під час її участі в "Танцях із зірками-2019", де її партнером був високий і статний Дмитро Дікусар. Однак, коли Булітко з'являється сама, створюється враження, що вона вища, ніж є насправді. Ймовірно, вона вміє обирати такі ракурси, які візуально подовжують її фігуру.

Вікторія Булітко (фото: instagram.com/bulitka)

Христина Соловій

Христина Соловій виглядає як старшокласниця, і ніхто з глядачів не здогадається, що її зріст лише 155 см. Навіть той факт, що вона рідко одягає високі підбори, вважаючи їх незручними, не видає її невисокий зріст.

Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka​​​​​​​)

Наталія Могилевська

Співачка схильна до набору зайвої ваги і постійно веде боротьбу з нею. Можливо, через її фігуру створюється враження, що вона вища, ніж насправді. Але це не так: зріст артистки лише 1,62 м. Важко в це повірити. Чи не так?

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya​​​​​​​)

alyona alyona

Особливо дивує інформація про зріст цієї реп-виконавиці. Виявляється, її зріст лише 165 см, хоча на екрані вона має вигляд на всі 180. Така ілюзія, найімовірніше, пов'язана з її пишними формами.

alyona alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official​​​​​​​)