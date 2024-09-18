От 165 и ниже: 5 украинских звезд невысокого роста

MONATIK

Из года в год этот вопрос не теряет актуальности, несмотря на то, что MONATIK неоднократно заявлял, что его рост - 164 см. Кстати, артиста этот факт ничуть не смущает, напротив, Дмитрий даже шутит по этому поводу.

"Я очень люблю посмеяться над собой, над друзьями. Я уже за те годы, которые живу на планете, научился себя воспринимать таким, каким я являюсь. Что я могу изменить? Если кому-то смешно от того моего роста, ну пусть это им доставляет радость . Ведь смех продолжает жизнь", - говорил певец.

MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)

Виктория Булитко

Звезда "Дизель шоу" едва достигает роста 155 см, что особенно бросалось в глаза при ее участии в "Танцах со звездами-2019", где ее партнером был высокий и статный Дмитрий Дикусар. Однако, когда Булитко появляется сама, создается впечатление, что она выше, чем есть на самом деле. Вероятно, она умеет выбирать такие ракурсы, визуально удлиняющие ее фигуру.

Виктория Булитко (фото: instagram.com/bulitka)

Христина Соловий

Христина Соловий выглядит как старшеклассница, и никто из зрителей не догадается, что ее рост всего 155 см. Даже тот факт, что она редко одевает высокие каблуки, считая их неудобными, не выдает ее невысокий рост.

Кристина Соловой (фото: instagram.com/soloviyka​​)

Наталья Могилевская

Певица подвержена набору лишнего веса и постоянно ведет борьбу с ним. Возможно, из-за ее фигуры создается впечатление, что она выше, чем на самом деле. Но это не так: рост артистки всего 1,62 м. Трудно в это поверить. Не так ли?

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya​​)

alyona alyona

Особенно удивляет информация о росте этой рэп-исполнительницы. Оказывается, ее рост всего 165 см, хотя на экране она выглядит на все 180. Такая иллюзия, скорее всего, связана с ее пышными формами.

alyona alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official​​)