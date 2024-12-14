Від 13 000 за добу. Найдорожчі готелі Буковелю, щоб відсвяткувати Різдво чи Новий рік

12 грудня стартував сезон відпочинку на гірськолижному курорті "Буковель". Готелі вже підготували різні святкові пропозиції та акції для відвідувачів. Однак чим ближче до Різдва та Нового року, тим менше вільних номерів залишається й тим вищою стає вартість проживання за добу.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало добірку найдорожчих готелів Буковелю, де цінник за добу стартує від 13 000 гривень.
Готель має зручне розташування - у центрі курорту "Буковель". Гості можуть скористатися безкоштовними велосипедами для прогулянки як по самому курорту, так і визначними місцями довкола нього.
На території готелю можна орендувати гірськолижне спорядження. На додачу однією з переваг є опція ski-to-door, тобто виїзд на схил прямо з житла й навпаки.
Сніданки не входять у вартість номерів: гості можуть замовити їх відповідно до меню в ресторані готелю. Заселення дітей віком до п'яти років, якщо вони спатимуть із батьками, безкоштовне.
"Beskyd Suites" у Буковелі (фото: instagram.com/beskydsuites; booking.com)
Вартість номерів з 24 до 26 грудня:
Якщо ви скасуєте бронювання чи не заїдете, з вас стягнуть 50% від загальної вартості проживання.
Варто сказати, що чим ближче до Різдва та Нового року, тим вища вартість проживання.
Ціни на бронювання за одну ніч зростають із наближенням свят (скриншот)
Адреса: урочище Щивки Нижня, станція витягу №5, с. Поляниця.
Готель пропонує різні послуги для відвідувачів: SPA, скандинавська ходьба, трансфер у Буковель, хобі-кімната для дітей.
Сніданки та користування басейном і зоною SPA входять у вартість. Крім того, безкоштовно надають дитяче ліжечко за запитом гостей.
Вартість номерів з 26 по 26 грудня:
Готель "Шпиці" (фото: booking.com)
Є можливість безкоштовного скасування бронювання. Ціна зростає з наближенням святкових днів.
Адреса: вулиця Горішків, 348, с. Яблуниця.
В описі готелю зазначають, що це найбільший відпочинковий комплекс Буковелю. Його розташували на березі озера Молодості. Готель складається зі 182 апартаментів, спортивно-оздоровчого комплексу, SPA та простору для дітей.
У вартість номерів включені сніданки, дитяча кімната та фітнес-зал. Є можливість безкоштовного скасування бронювання.
Територія готелю "Glacier Premium Apartments" (фото: booking.com)
Вартість номерів з 24 по 26 грудня:
Наразі готель пропонує акцію: якщо ви бронюєте чотири доби, то п'ята буде безкоштовною. Пропозиція діятиме в будні дні з 6 січня по 31 березня.
Адреса: урочище Вишні №654, с. Поляниця.
Готель розташований у центрі Буковеля за 100 метрів від гірськолижного підйомника. Серед послуг - ресторан, SPA та дитяча кімната. У вартість номерів також входять сніданок і вечеря.
Для військових ЗСУ в комплексі діє постійна знижка 10%. Щоб нею скористатися, потрібно показати посвідчення УБД, військовий квиток, посвідчення чи довідку про проходження військової служби.
Вартість номерів з 24 по 26 грудня:
Зверніть увагу: якщо ви скасували бронювання або не заїхали взагалі, все одно стягується повна вартість бронювання. Проте можна безкоштовно змінити дати.
Адреса: урочище Вишні 260, с. Поляниця.
Готель розташований під витягами, тому дістатися до них не становить проблеми. За словами гостей у відгуках, уся необхідна інфраструктура також поруч. Сам готель пропонує SPA, ресторан, дитячу кімнату та трансфер.
Сніданки та вечері входять у вартість номера. Також є можливість безкоштовного скасування бронювання.
Вартість номерів з 24 по 26 грудня:
Ціни зростають з наближенням свят.
Адреса: урочище Вишня, 389, с. Поляниця.
Номери вищої категорії ("люкс", "делюкс" тощо) мають доступ до SPA-центру (фото: booking.com)
Серед зручностей готелю дитячий клуб, ігровий майданчик, критий басейн, сауна, ресторан. Для гостей, які люблять активний відпочинок, пропонують катання на лижах і велосипеді.
У вартість номера входять два варіанти сніданку: "шведський стіл" або континентальний.
Зауважте, що наразі сайт готелю не працює, тому детальну інформацію можна дізнатися безпосередньо під час бронювання. Також є можливість безкоштовного скасування бронювання.
Вартість номерів з 24 по 26 грудня:
У передноворічні дати вартість за добу становитиме майже 15 000 гривень.
Адреса: урочище Вишня, 230, с. Поляниця.
Готель розташовано близько до підйомника та інших локацій гірськолижного курорту (фото: booking.com)
Готель розміщено в центрі курорту "Буковель", тому дістатися звідси до будь-якої іншої локації буде просто. А за 100 метрів розташовний гірськолижний підйомник №5.
З цікавого гості можуть скористатися приладдям для приготування барбекю та безкоштовним оздоровчим спа-центром. Також працює трансфер (до повномасштабної війни можна було замовити послугу трансферу з та до аеропорту).
Сніданки включені у вартість номера. Зверніть увагу: якщо ви скасували чи змінили бронювання або не заїхали взагалі, все одно стягується повна вартість бронювання.
Вартість номерів з 24 по 26 грудня:
Наразі немає можливості перевірити вартість на сайті готелю.
Адреса: урочище Вишня, 323, с. Поляниця
Екстер'єр та інтер'єр готелю "Chevalier" (фото: booking.com)
Готель пропонує різноманітні послуги для гостей: трансфер, кальяни на відкритій терасі, проведення днів народжень, оформлення подарункових сертифікатів, SPA-зона тощо.
Для відвідувачів також є басейн просто неба на сьомому поверсі, проте варто уточнювати, чи працює він взимку. Однак дітям до 12 років не можна відвідувати SPA-зону.
Якщо бронювати номер на п'ять ночей з 28 грудня 2024 по 7 січня 2025 року, то можна отримати один із подарунків: прокат лиж на один день безкоштовно, знижка на новорічну програму тощо.
Вартість номерів з 24 по 26 грудня:
Fomich Residence пропонує низку послуг і розваг у SPA (фото: booking.com; instagram.com)
Сніданки входять у вартість номера. За обід потрібно додатково заплатити 2 000 гривень. Зверніть увагу: якщо ви скасували чи змінили бронювання або не заїхали взагалі, все одно стягується повна вартість бронювання.
Адреса: урочище Вишня 14, с. Поляниця.
Раніше ми писали, скільки коштує катання на лижах, житло та харчування в "Буковелі".
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Під час написання матеріалу використовувалися джерела: сайти та соціальні мережі згаданих готелів, booking.com).