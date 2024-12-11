Від скромних варіантів до VIP. Скільки коштують будинки на Новий рік у Києві і передмісті

Ціни на оренду будинків у Києві та у передмісті на новорічну ніч зростають майже вдвічі. Найбільший попит на помешкання, які обладнані генератором, та мають сауну чи джакузі.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує орендувати будинок на Новий рік у Києві та у передмісті.

Які ціни на оренду будинків у Києві

Для аналізу цін на оренду в новорічну ніч ми взяли оголошення на сайті OLX. Згідно із цими даними, у столиці бюджетні будинки в середньому обійдуться у межах 20 тис. грн за дві новорічні доби, а елітні коштують до 100 тис. грн. Ціни у передмісті нижчі. Попит на подобову оренду будинків є, оскільки у деяких оголошеннях зазначено, що на новорічні дні бронювання уже не доступне.

У Києві будинок VIP рівня, площею 800 кв. м, здають за 100 000 грн за дві новорічні доби. Помешкання із сучасним інтер'єром, обладнане генератором, має 9 спалень, великий камінний зал, басейн, фінську сауну, 2 більярди та доглянуту прибудинкову територію. Поряд є окремий зал на 80 людей і парковка, що вміщає до 10 машин.

Ціна у не святковий період становить 25 000 – 35 000 грн за добу, залежно від дня тижня і кількості гостей.

Будинок у Києві здають за 100 тис. грн за дві новорічні доби (скриншот сайту OLX)

Будинок поблизу метро "Лівобережна" на 450 "квадратів" здають за 50 000 грн за дві доби на Новий рік. У помешканні 5 спалень, камінний зал, басейн, сауна, настільний теніс. Будинок обладнаний генератором. На території є велика альтанка, подвір'я виходить до озера.

Стандартна ціна на оренду будинку у не святковий період – 10-15 тис. грн за добу. Ціна залежить від дня тижня і кількості гостей.

Цей будинок здають за 50 тис. грн за дві доби (скриншот сайту OLX)

Також у Києві є більш бюджетні варіанти. Наприклад, поблизу метро "Славутич" будинок на 50 "квадратів", який може вмістити до 6 осіб, на Новий рік здають за 12 000 грн за добу. У помешканні дві окремі кімнати та кухня студія, на території є тераса. Будинок розташований за 400 м від Дніпра. Вартість оренди у не святкові дні – 3 000 грн у вихідні, 2 500 грн – у будні.

Цей будинок здають за 12 000 грн за одну новорічну добу (24 тис. грн за 2 доби) (скриншот сайту OLX)

Будинок поблизу "Осокорків" на 75 кв. м із дизайнерським ремонтом здають за 7 000-8 000 грн на вихідні за добу, при цьому на свята "ціна договірна". Помешкання має дві спальні, на території є альтанка, барбекю та фінська сауна, яка коштує від 2 000 грн за 3 години.

Цей будинок підійде для тихого сімейного відпочинку (скриншот сайту OLX)

Скільки коштує оренда у передмісті

У Софіївській Борщагівці будинок на 300 "квадратів" здають за 50 тис. грн на за 2 доби на Новий рік. У ньому 4 спальні, сауна та джакузі, й доглянуте подвір'я. У звичайні дні цей будинок можна орендувати за 15 000 – 20 000 грн за добу, залежно від дня тижня.

Ціни на оренду будинків у передмісті (скриншот сайту OLX)

У Крюківщині двоповерховий будинок на 280 "квадратів" здають за 22 000 грн на дві доби на Новий рік. У помешканні 3 спальні, кухня-студія, камінний зал, літня альтанка, мангал і барбекю. Також є сауна, але за неї треба доплачувати окремо.

В оголошені також вказано, що будинок розташований поряд із лісом, озером та парком. Стандартна ціна на оренду цього будинку у не святковий період – 6 тис. грн за добу.

Будинок у Крюківщині здають на Новий рік (скриншот)

В Ірпені будиночок на 75 "квадратів" здають за 4 500 грн у будні дні та 5 500 у вихідні за добу. Ціна на свята може збільшуватись, але в оголошенні не вказано, наскільки. Окремо треба доплачувати за оренду сауни – 1 000 грн. Будинок обладнаний усією необхідною технікою, може вмістити компанію із 6 людей.

Будинок в Ірпені (скриншот сайту OLX)

У Горбовичах Бучанського району можна орендувати котедж із карпатського зрубу за 5 500 грн за добу (у будні дні ціна – 4 500 грн). Ціна на свята може збільшуватись. Помешкання розраховане на проживання 5-6 осіб та призначене виключно для тихого відпочинку, тому не підійде для шумних компаній. На території будинку розташована лазня на дровах, альтанка з мангальною зоною.