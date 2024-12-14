От 13 тисяч в сутки. Самые дорогие отели Буковеля, чтобы отпраздновать Рождество и Новый год

Beskyd Suites

У отеля удобное расположение - в центре курорта "Буковель". Гости могут воспользоваться бесплатными велосипедами для прогулки как по самому курорту, так и достопримечательностями вокруг него.

На территории отеля можно арендовать горнолыжное снаряжение. Вдобавок одним из преимуществ является опция ski-to-door, то есть выезд на склон прямо из жилья и наоборот.

Завтраки не входят в стоимость номеров: гости могут заказать их по меню в ресторане отеля. Заселение детей в возрасте до пяти лет, если они будут спать с родителями, бесплатное.

"Beskyd Suites" в Буковеле (фото: instagram.com/beskydsuites; booking.com)

Стоимость номеров с 24 по 26 декабря:

апартаменты на двух/трех/четырех человек - 32 400 гривен/34 800 гривен/37 200 гривен

улучшенные апартаменты на двух/трех/четырех человек - 38 880 гривен/41 280 гривен/43 680 гривен

Если вы отмените бронирование или не заедете, с вас взыщут 50% от общей стоимости проживания.

Следует сказать, что чем ближе к Рождеству и Новому году, тем выше стоимость проживания.

Цены на бронирование за ночь растут с приближением праздников (скриншот)

Адрес: урочище Щивки Нижняя, станция подъемника №5, с. Поляница.

"Шпиці"

Отель предлагает различные услуги для посетителей: SPA, скандинавская ходьба, трансфер в Буковель, хобби-комната для детей.

Завтраки и пользование бассейном и зоной SPA входят в стоимость. Кроме того, бесплатно предоставляют детскую кроватку по запросу гостей.

Стоимость номеров с 26 по 26 декабря:

"делюкс" на двоих - 27 876 гривен

двухуровневый номер на двух/трех/четырех человек - 29 876 гривен/31 776 гривен/33 676 гривен

"люкс" на двух/трех/четырех человек - 33 876 гривен/35 776 гривен/37 676 гривен

Отель "Шпиці" (фото: booking.com)

Есть возможность бесплатной отмены бронирования. Цена растет с приближающимися праздничными днями.

Адрес: улица Орешков, 348, с. Яблоница.

Glacier Premium Apartments

В описании гостиницы отмечают, что это самый крупный комплекс отдыха Буковеля. Его разместили на берегу озера Молодости. Отель состоит из 182 апартаментов, спортивно-оздоровительного комплекса, SPA и пространства для детей.

В стоимость номера включены завтраки, детская комната и фитнес-зал. Есть возможность бесплатной отмены бронирования.

Территория отеля "Glacier Premium Apartments" (фото: booking.com)

Стоимость номеров с 24 по 26 декабря:

семейные апартаменты на трех человек - 23 400 гривен

апартаменты с видом на трех человек - 24 700 гривен

апартаменты с видом на озеро на трех человек - 32 500 гривен

апартаменты класса "люкс" на четырех человек - 31 200 гривен

улучшенные апартаменты на пятерых человек - 45 500 гривен

Сейчас отель предлагает акцию: если вы бронируете четыре дня, то пятый будет бесплатным. Предложение действует в будние с 6 января по 31 марта.

Адрес: урочище Вишни №654, с. Поляница.

Marmaros

Отель расположен в центре Буковеля в 100 метрах от горнолыжного подъемника. К услугам - ресторан, SPA и детская комната. В стоимость номеров входят завтрак и ужин.

Для военных ВСУ в комплексе действует постоянная скидка в 10%. Чтобы ею воспользоваться, нужно показать удостоверение УБД, военный билет, удостоверение или справку о прохождении военной службы.

Стоимость номеров с 24 по 26 декабря:

стандартный номер на двух/трех человек - 23 000 гривен/24 160 гривен

семейные апартаменты на трех человек - 23 4000 гривен

апартаменты на шести человек - 33 600 гривен

Обратите внимание: если вы отменили бронирование или не заехали вообще, все равно взимается полная стоимость бронирования. Однако можно бесплатно поменять даты.

Адрес: урочище Вишни 260, с. Поляница.

Girski

Отель расположен под подъемниками, поэтому добраться до них не составляет проблемы. По словам гостей, вся необходимая инфраструктура тоже рядом. Сам отель предлагает SPA, ресторан, детскую комнату и трансфер.

Завтраки и ужины входят в стоимость номера. Также есть возможность бесплатной отмены бронирования.

Стоимость номеров с 24 по 26 декабря:

семейный номер на двух/трех человек - 22 680 гривен/25 596 гривен

"люкс" с видом на горы и доступом к SPA на двух человек - 30 132 гривны (со скидкой)

Цены растут с приближающимися праздниками.

Адрес: урочище Вишня, 389, с. Поляница.

У номеров высшей категории ("люкс", "делюкс" и т. п.) есть доступ в SPA-центр (фото: booking.com)

Mountain Lift 7 Hotel

Среди множества услуг доступных в отеле есть детский клуб, игровая площадка, закрытый бассейн, сауна, ресторан.

В стоимость номера входят два варианта завтрака: "шведский стол" или континентальный.

Обратите внимание, что сейчас сайт отеля не работает, поэтому подробную информацию можно узнать непосредственно во время бронирования.

Стоимость номеров с 24 по 26 декабря:

"люкс" с балконом на: двух/трех/четырех/пяти человек - 21 520 гривен/21 500 гривен/21 600 гривен/24 000 гривен

В предновогодние даты стоимость в сутки составит около 15 000 гривен.

Адрес: урочище Вишня, 230, с. Поляница.

Отель расположен близко к подъемнику и другим локациям горнолыжного курорта (фото: booking.com)

Chevalier

Отель расположен в центре курорта "Буковель", поэтому добраться отсюда к любой другой локации будет просто. А в 100 метрах расположен горнолыжный подъемник №5.

Из интересного: гости могут воспользоваться принадлежностями для приготовления барбекю и бесплатным оздоровительным спа-центром. Также работает трансфер (до полномасштабной войны можно было заказать услугу трансфера из аэропорта и наоборот).

Завтраки включены в стоимость номера. Обратите внимание: если вы отменили или изменили бронирование, или не заехали вообще, все равно взимается полная стоимость бронирования.

Стоимость номеров с 24 по 26 декабря:

"люкс" на двоих без завтрака/с завтраком - 21 200 гривен/23 200 гривен

Пока нет возможности проверить стоимость на сайте отеля.

Адрес: урочище Вишня, 323, с. Поляница

Экстерьер и интерьер гостиницы Chevalier (фото: booking.com)

Fomich Residence

Отель предлагает различные услуги для гостей: трансфер, кальяны на открытой террасе, проведение дней рождений, оформление подарочных сертификатов, SPA-зона и т. д.

Для посетителей также есть бассейн под открытым небом на седьмом этаже, однако стоит уточнять, работает ли он зимой. Детям до 12 лет нельзя посещать SPA-зону.

Если бронировать номер на пять ночей с 28 декабря 2024 года по 7 января 2025 года, можно получить один из подарков: прокат лыж на один день бесплатно, скидка на новогоднюю программу и т. д.

Стоимость номеров с 24 по 26 декабря:

стандартный двухместный номер на двух человек - 13 500 гривен (со скидкой)

семейный "делюкс" на двух человек - 17 820 гривен (со скидкой)

семейный номер с террасой на двух человек - 19 800 гривен

"люкс" с доступом к SPA на двух человек - 20 400 гривен

Fomich Residence предлагает целый ряд услуг и развлечений в SPA (фото: booking.com; instagram.com)

Завтрак входит в стоимость номера. За обед нужно дополнительно заплатить 2 000 гривен. Обратите внимание: если вы отменили или изменили бронирование, или не заехали вообще, все равно взимается полная стоимость бронирования.

Адрес: урочище Вишня 14, с. Поляница.