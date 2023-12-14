Вічна пам'ять. Вебсервіси й технології, які "померли" у 2023 році

Щороку у світі з'являються прогресивні технології, засновуються нові компанії та створюються унікальні сервіси. Деякі з них "живуть" впродовж місяців чи кількох років. Історія ж інших сягає десятиліть.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Mashable, Wikipedia, Оmegle, Apple, Netflix.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про низку найвизначніших сервісів і технологій, що припинили своє існування поточного 2023 року.

Twitter

Соціальна мережа мікроблогів Twitter була створена Джеком Дорсі у 2006 році. Вже незабаром бренд здобув популярність у всьому світі.

У серпні 2021 року Twitter оприлюднив оновлений дизайн зі зміненими кольорами та новим шрифтом Chirp.

Однак уже в квітні 2022 року мільярдер Ілон Маск отримав згоду на придбання соцмережі та розпочав процес оформлення угоди.

29 жовтня 2022 року Twitter офіційно був куплений скандальним підприємцем, а 31 жовтня він розпустив раду директорів компанії та почав запровадження суттєвих змін.

23 липня 2023 року Маск анонсував новий логотип Twitter - без всесвітньо-відомої блакитної пташки.

Пташку буквально "знищили" (скріншот: wikipedia.org)

Вже наступного дня логотип компанії було змінено на стилізовану латинську літеру "Х". Крім того, соцмережа переміщається на адресу x.com.

Тепер бренд соцмережі "прикрашає" літера Х (скріншот: wikipedia.org)

Маск пояснив, що всі ці зміни пов'язані з його бажанням створити новий бренд. Отже, Twitter, по суті, припинив своє існування.

Omegle

Omegle - онлайн-чат, який давав людям можливість анонімно спілкуватися з абсолютно випадковим співрозмовником (він був підписаний як "Stranger" - незнайомець).

Сервіс створив 18-річний американець Leif K-Brooks і запустив навесні 2009 року. Він дозволяв спілкуватися як у текстовому форматі, так і за допомогою вебкамери.

Якщо людина вказувала власні інтереси, алгоритми сайту "підбирали" для неї співрозмовника з такими ж (чи подібними) "параметрами".

З 2013 року сервіс почав цензурувати спілкування, аби вберегти користувачів від ненормативної лексики та неправомірної поведінки.

8 листопада 2023 року Leif K-Brooks оголосив про закриття сайту Omegle у зв'язку з фінансовими та психологічними проблемами.

На сайті залишилося лише звернення засновника (скріншот: omegle.com)

Apollo for Reddit

Apollo - популярний застосунок для iOS, створений Крістіаном Селігом.

З 2015 року він дозволяв користувачам відвідувати платформу для спілкування та обміну контентом Reddit і зручно користуватися її перевагами.

Однак з 1 липня 2023 року Reddit вирішив стягувати з розробників непомірно високу плату за доступ до своїх даних (API), тому додаток змушений був припинити своє існування.

Селіг уточнив, що йому було "надано мінімум часу, щоб підготуватись до змін" і пообіцяв повернути користувачам кошти за час підписки, який залишився до завершення роботи програми.

Застосунок більше не працює (скріншот: apps.apple.com)

Apple Lightning

Lightning - власна комп'ютерна шина й конектор живлення, створені та розроблені Apple Inc.

Роз'єм Lightning був представлений і введений в експлуатацію восени 2012 року.

Він містить чіп автентифікації, що суттєво ускладнило виробництво сторонніх сумісних аксесуарів без схвалення Apple.

Дещо згодом Європейський парламент ухвалив закон, яким зобов'язав виробників робити всі смартфони та планшети "сумісними".

Попри завзяту "боротьбу", 30 жовтня 2018 року Apple оголосила, що їх новий асортимент моделей iPad Pro замінить порти Lightning на USB-C, сумісні з іншими гаджетами.

iPhone 15 і AirPods Pro також отримали роз'єми типу USB-C. Отже, коли люди перестануть використовувати Apple Lightning - лише питання часу.

З часом підробляти Lightning-USB все ж таки навчились (скріншот: support.apple.com)

DVD-диски від Netflix

18 квітня 2023 року американський провайдер медійних послуг та продюсерська компанія Netflix Inc. оголосила про припинення одного із надаваних сервісів - надсилання передплатникам DVD-дисків.

Виконавчий директор компанії Тед Сарандос зауважив, що діяльність підрозділу DVD.com (який надавав DVD-диски в оренду користувачам) припинається "після неймовірних 25 років".

За його словами, остання партія дисків мала бути відправлена людям 29 вересня поточного року.

"Ці знакові червоні конверти змінили підхід людей до перегляду шоу та фільмів удома. Вони проклали шлях для переходу до потокового передавання... Ми мали за честь ділитися кіновечорами з нашими DVD-учасниками впродовж такого тривалого часу", - додав підприємець.

DVD-диски - ціла епоха (скріншот: about.netflix.com)