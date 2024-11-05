Вибори в США. 10 милих і маловідомих фактів про Камалу Гарріс

Божественне ім'я

Ім'я Камала походить від санскритського слова на позначення квітки лотоса. Також у індусів, буддистів та джайнів Камала - це ще одна назва Шрі-Лакшмі - богині достатку, процвітання, багатства, успіху і щастя.

Вона знає, як готувати картоплю фрі

Між першим і другим курсами коледжу Гарріс працювала в McDonald's. Майбутня кандидат у президенти США смажила картоплю фрі, працювала з машиною для морозива та працювала за касою.

Коханням завдячує подрузі

З майбутнім чоловіком Дугласом Емхоффом Камалу звела її найкраща подруга. Їхнім першим "побаченням" було телефонне спілкування, яка тривало близько години. Під час тієї розмови вони домовилися пообідати на вихідних у Лос-Анджелесі, де жив чоловік.

"Я ледве могла дочекатися нашої зустрічі", - згадувала згодом Гарріс.

Факти про Камалу Гарріс (фото: instagram.com/kamalaharris)

Вона любить Doritos

У своїх мемуарах вона згадала ніч у 2016 році, коли Дональд Трамп переміг на президентських виборах (це була та сама ніч, коли її обрали до Сенату США):

"Ніхто насправді не знав, що сказати чи зробити. Я сіла на диван поряд з чоловіком і з’їла велику упаковку Classic Doritos. Не поділилася жодною чипсиною з ним!".

Кулінарія - її пристрасть

Гарріс любить готувати. Одна з її коронних страв - запечена індичка. А ще вона просто любить час від часу читати рецепти, щоб розслабитися . Ба більше, у 2019 році Камала опублікувала серію кулінарних відео на YouTube, у тому числі випуск з акторкою Мінді Калінг, яке переглянули більше шести мільйонів разів.

Віддає перевагу зручному взуттю

Гарріс має велику колекцію Converse All Star Chuck Taylor: чорні, білі, зі шнурівками та без, кеди для спекотної та холодної погоди. І навіть під брючний костюм інколи взуває конверси на платформі.

Камала Гарріс - претендентка на пост президента США (фото: instagram.com/kamalaharris)

Що поєднує Камалу Гарріс і відомого борця за права геїв Харві Мілка?

У ранній політичній кар’єрі Гарріс значну роль відіграв Джим Рівалдо. Він працював над її кампанією 2003 року, коли вона балотувалася на посаду окружного прокурора Сан-Франциско.

Але більш відомим він став завдяки роботі з Харві Мілком - першим в США гомосексуальним політиком, який публічно заявив про свою орієнтацію, зумівши після цього перемогти на виборах до державного органу влади.

Шкільна подруга вплинула на життя Камали

У час, коли Гарріс жила в Канаді і вчилася у середній школі, у неї була подруга Ванда Каган. Одного разу дівчина зізналася Камалі, що її вітчим сексуально домагався та фізично знущався над нею.

Камала розповіла про це своїй мамі, і вони прийняли подругу в свій дім, щоб допомогти закінчити навчання і вона не зазнавала знущань. Це одна з причин, чому Гарріс стала прокурором - щоб "захищати таких, як Ванда".

Що відомо про життя Камали Гарріс (фото: instagram.com/kamalaharris)

Вміє в’язати гачком

На одній із зустрічей Гарріс сказала, що її мама не хотіла, аби донька сиділа весь час біля телевізора, тому вирішила зайняти її більш корисним діянням.

"Я зв’язала більше афганів (ковдри, в’язані спицями або гачком - ред.) ніж ви можете собі уявити!" - з усмішкою зізналася вона.

Фанатіє від спорту

Камала любить дивитися спорт. При цьому, наприклад, дивлячись бейсбол вона вболіває за "Сан-Франциско Джаєнтс", у той час як її чоловік - за "Лос-Анджелес Доджерс". Те ж саме стосується і баскетболу: Камала вболіває за "Голден Стейт Ворріорз", а Даг - за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Камала Гарріс з чоловіком (фото: reddit.com)

Біографія Камали Гарріс

Камала Гарріс - американська політикиня і юристка, членкиня Демократичної партії. Вона стала першою жінкою і першою людиною афроамериканського й південноазійського походження, обраною віце-президентом США. До цього Гарріс працювала сенаторкою від Каліфорнії та обіймала посаду генерального прокурора штату.

Відома активною підтримкою реформ у сфері кримінального правосуддя, захисту прав меншин, розширення доступу до медичних послуг і підтримкою екологічних ініціатив.

Камалі Гарріс 60 років (фото: instagram.com/kamalaharris)

Що відомо про вибори в США 2024

5 листопала у США почалися президентські вибори. Як розповідав кандидат від республіканців Дональд Трамп, на виборчих дільницях великі черги.

Наразі ще залишається невідомим, хто стане переможцем - Трамп чи Гарріс, оскільки результати соцопитувань та прогнозів залишаються доволі неоднозначними.

За виборами в Америці активно слідкують і в нашій країні, бо від них буде залежати подальша підтримка українців у війні з країною-агресором РФ.