У США активно готуються до масових заворушень після виборів

Вашингтон і більше 20 штатів залучають військових для захисту виборчих комісій та урядових будівель від імовірних протестів і силових заворушень прихильників Дональда Трампа після президентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP та Reuters.

Понад 20 штатів попросили направити військовослужбовців Нацгвардії до Вашингтону за необхідності та якщо надійде відповідний запит упродовж наступних тижнів після виборів та напередодні інавгурації.

Округ Колумбія ще не зробив офіційного запиту на задіяння гвардійських військ. Однак урядовці обговорюють і готуються до того, що Капітолій може знову сколихнути насильство, пов'язане із затвердженням результатів виборів Конгресом 6 січня та інавгурацією через два тижні після цього.

Виступаючи перед журналістами у понеділок, 4 листопада, начальник відділу майбутніх операцій Бюро Національної гвардії Жан-Поль Лорансо, сказав, що наразі не зрозуміло, скільки гвардійців буде потрібно цього року.

За його словами, це буде залежати від того, чого хоче округ Колумбія, але зазначив, що Бюро Нацгвардії та штати очікують на запит про допомогу.

Невада

Занепокоєння щодо можливого політичного насильства турбує чиновників й у низці "хитких штатів", результати яких визначать переможця.

Так, у Лас-Вегасі встановили огорожу довкола будівлі, де будуть рахувати голоси виборців по штату Невада. Губернатор штату Невада Джо Ломбардо заявив, що він запросив "обмежений контингент" із 60 членів Нацгвардії, щоб забезпечити своєчасне реагування на будь-які виклики. Саме у цьому штаті після виборів в 2020 році спалахнули протести прихильників Дональда Трампа.

Арізона

Металеву огорожу встановили біля центру підрахунку голосів округу Марікопа у центрі Фенікса, який у 2020 році став гарячою точкою для теорій про фальсифікацію виборів та погроз на адресу членів виборчих комісій.

За словами шерифа Расса Скіннера, його департамент буде перебувати у стані "підвищеної готовності" до погроз і насильства. Він проінструктував співробітників бути готовими до виконання службових обов'язків.

"У нас буде багато ресурсів, багато персоналу, багато обладнання", - додав він, зазначивши, що депутати будуть використовувати дрони для моніторингу активності навколо виборчих дільниць, а снайпери та інші підкріплення будуть готові до розгортання, якщо виникне ймовірність насильства.

Він сказав, що "поляризація" стає більш інтенсивною в дні після виборів, тому правоохоронні органи залишатимуться у стані підвищеної готовності та "буде нульова толерантність до всього, що пов'язано зі злочинною діяльністю".

Місцевий представник виборчої комісії Арізони повідомив Reuters, що занепокоєні можливістю протестів або навіть насильства, кілька шкіл і церков штату, які в минулому слугували центрами для голосування, не будуть працювати на виборчих дільницях цього року.

Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів, яка в Арізоні налічує понад 400 тисяч членів, запропонувала кілька місць для голосування, щоб заповнити цю прогалину.

Мічиган

У штаті Мічиган, прихильники Трампа спустилися до конференц-залу в центрі Детройта, де у 2020 році проходили вибори, і почали стукати у вікна, коли підрахунок відкріпних талонів затягнувся на другий день.

Цього року по обидва боки бульвару, на якому стоїть будівля, встановили жовті велосипедні стійки. Відвідувачів зобов'язали проходити через металошукачі, центральну залу патрулюють близько 15 поліцейських.

Деніел Бакстер, головний операційний директор Детройта з питань заочного голосування та спеціальних проектів, сказав, що поліція також перебуває на даху і навколо будівлі. За його словами, вісім днів дострокової попередньої обробки бюлетенів, надісланих поштою, пройшли мирно.

Каліфорнія та Вашингтон

Пітер Сімі, професор соціології в Університеті Чепмена в Каліфорнії, який досліджував погрози на адресу державних службовців, зазначив, що найгіршим сценарієм буде, якщо Трамп програє і не визнає своєї поразки.

На його думку, замість повторення нападу прихильників Трампа на Капітолій у 2021 році, конфлікт може стати "розрізненими, дифузними подіями у різних місцях", з якими правоохоронним органам буде складніше впоратися.

Додами, що запобіжні заходи поширюються не лише на штати, де відбувається політична битва. Влада штатів Орегон і Вашингтон повідомила про активізацію Нацгвардії. Вітрини деяких магазинів у Вашингтоні та інших містах прикрили фанерою.