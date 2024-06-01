Viber або WhatsApp: який месенджер найкраще використовувати

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Розуміння різниці між WhatsApp та Viber

Додатки для обміну миттєвими повідомленнями Viber та WhatsApp були створені для з'єднання людей за допомогою текстових, голосових та відеоповідомлень. Однак конкретні наміри цих двох додатків істотно різняться.

WhatsApp був створений у 2009 році Браяном Ектоном та Яном Кумом з метою надати простий та безпечний додаток для обміну повідомленнями.

Засновники WhatsApp вважали, що люди повинні мати можливість спілкуватися один з одним, не піддаючись стеженню чи продажу своїх даних рекламодавцям. Вони розробили додатокз надійними функціями конфіденційності, такими як наскрізне шифрування для захисту повідомлень та дзвінків користувачів.

Viber був створений у 2010 році з основною метою надати комунікаційний додаток, доступний кожному в будь-якій точці світу. Його метою було стати програмою для обміну повідомленнями, яка могла б конкурувати з іншими застосунками, такими як Skype та WhatsApp.

Хоча Viber також пропонує наскрізне шифрування, його основна увага приділяється забезпеченню налаштованого і цікавого досвіду користувача.

Наміри додатків Viber та WhatsApp також можна побачити у їх різних стратегіях мобільного маркетингу.

Маркетинг WhatsApp представляє його як безпечний і конфіденційний додаток для обміну повідомленнями, в той час як Viber зосередився на можливостях налаштування, таких як теми користувача, смайли та стікери.

Інтерфейс користувача та функції

Однією з найбільш помітних відмінностей Viber від WhatsApp є інтерфейс користувача.

У Viber більш яскравий і грайливий інтерфейс, є безліч тем і налаштувань. Користувачі можуть змінювати фон, кольори бульбашок чату і навіть додавати стікери у свої розмови.

WhatsApp, з іншого боку, має більш простий та мінімалістичний інтерфейс з обмеженою кількістю можливостей налаштування.

Ще однією істотною відмінністю WhatsApp від Viber є їхні можливості. Хоча обидві додатки дозволяють користувачам надсилати повідомлення, здійснювати голосові та відеодзвінки, та обмінюватися мультимедійними файлами, у їхній функціональності є деякі відмінності.

Наприклад, Viber дозволяє користувачам грати в ігри всередині програми, відправляти секретні повідомлення, які зникають через певний час, і навіть робити покупки прямо з додатку.

У WhatsApp є функція, яка дозволяє користувачам відправляти своїм контактам своє місце розташування, а також функція оновлення статусу, аналогічна історіям в Instagram.

Крім того, у Viber є функція під назвою "Публічні облікові записи", яка дозволяє компаніям створювати загальнодоступний профіль та взаємодіяти зі своїми клієнтами безпосередньо через додаток. У WhatsApp немає цієї функції, але є бізнес-версія WhatsApp Business, що пропонує аналогічну функціональність.

Безпека та конфіденційність

WhatsApp відомий своїми надійними функціями безпеки, включаючи наскрізне шифрування. Це означає, що лише відправник та одержувач повідомлення можуть бачити його вміст, і навіть сам WhatsApp не може отримати доступ до повідомлення.

WhatsApp також дозволяє користувачам перевіряти особу контактів за допомогою унікального QR-коду або сканування відбитків пальців. Крім того, додаток забезпечує двофакторну автентифікацію для додаткового рівня безпеки.

Для порівняння, Viber також пропонує наскрізне шифрування, але воно не таке надійне, як WhatsApp. Шифрування Viber не включає групові чати, і користувач може відключити його за своїм бажанням. Viber також дозволяє користувачам перевіряти особистість контактів за допомогою коду перевірки, але не пропонує двофакторну автентифікацію.

Ще одна істотна відмінність, на яку слід звернути увагу під час обговорення WhatsApp та Viber, - це їхній підхід до обміну даними. Viber збирає деякі дані користувача, наприклад інформацію про місцезнаходження та інформацію про пристрій, під час обміну файлами, щоб надавати персональний контент і рекламу.

При цьому WhatsApp не збирає жодних даних користувача, крім тих, які необхідні для роботи програми.

Популярність у діловому світі

Хоча обидві компанії досягли значних успіхів за останні роки, WhatsApp зокрема розробив спеціальний API-інтерфейс WhatsApp Business. Це дозволяє компаніям взаємодіяти зі своїми клієнтами безпосередньо через додаток.

API пропонує такі функції, як автоматичні повідомлення, підтримка клієнтів і обмін транзакційними повідомленнями. Таким чином, компанії можуть покращити обслуговування клієнтів, використовуючи програми у своїх стратегіях.

Viber також розробив бізнес-версію своєї програми під назвою Viber Business. Ця версія пропонує такі функції, як автовідповіді, чат-боти та загальнодоступні облікові записи, які дозволяють компаніям створювати загальнодоступний профіль та безпосередньо взаємодіяти з клієнтами.

Якість дзвінків та повідомлень

Обидві додатка використовують підключення до Інтернету для здійснення дзвінків та надсилання повідомлень, тому на їх якість можуть впливати швидкість Інтернету та сила з'єднання. Однак і Viber, і WhatsApp використовують передову технологію стиснення, що забезпечує ефективну доставку повідомлень та викликів із мінімальною затримкою.

Що стосується голосових та відеодзвінків, обидві програми забезпечують чітке та стабільне з'єднання, хоча якість може змінюватись в залежності від підключення до Інтернету.

Користувальницька база та популярність

WhatsApp має більшу базу користувачів, ніж Viber: понад 2 мільярди активних користувачів на місяць у порівнянні зі скромним 1 мільярдом у Viber. Частково це пов'язано з широкою популярністю WhatsApp у таких країнах, як Індія та Бразилія, де це найбільш широко використовуваний додаток для обміну повідомленнями.

З іншого боку, Viber має лояльну базу користувачів у певних регіонах, таких як Східна Європа та Близький Схід, де він особливо популярний.

Стратегії монетизації

І Viber, і WhatsApp можна завантажити та використовувати безкоштовно, але у них різні стратегії монетизації.

Основний потік прибутків WhatsApp надходить від стягування плати з підприємств за використання WhatsApp Business API для спілкування з клієнтами. Це дозволяє компаніям надсилати такі повідомлення, як оновлення замовлень, повідомлення про доставку та повідомлення служби підтримки клієнтів.

Viber пропонує багато варіантів монетизації. Вони мають вбудовані покупки, такі як наклейки та ігри, які користувачі можуть купувати, щоб покращити якість обміну повідомленнями.

Viber також пропонує Viber Out - функцію, яка дозволяє користувачам здійснювати недорогі дзвінки користувачам, які не використовують Viber. Крім того, Viber має партнерську програму, яка дозволяє підприємствам за певну плату інтегрувати додаток у свої системи підтримки клієнтів.

Мобільний маркетинг

Завдяки послугам мобільного маркетингу компанії можуть зв'язуватися зі своїми клієнтами, надсилати повідомлення та відповідати на запити. Використовуючи WhatsApp Business, компанії можуть створити профіль компанії, який включає логотип, опис та контактну інформацію. WhatsApp пропонує різні функції, такі як каталоги продуктів та можливість створювати та відправляти автоматичні повідомлення.

Аналогічно, платформа обміну повідомленнями Viber також пропонує такі функції, як чат-боти та опитування для покращення якості обслуговування клієнтів. Компанії також можуть створювати загальнодоступні облікові записи, за якими можуть стежити користувачі, що дозволяє їм отримувати оновлення, новини та рекламні акції безпосередньо у своєму додатку.

Секретний чат

Однією з видатних функцій Viber є можливість відправляти повідомлення, що самознищуються. Ця функція дозволяє користувачам надсилати повідомлення, які зникають через певний період часу, гарантуючи, що конфіденційна інформація залишиться конфіденційною та безпечною.

Функція самознищення повідомлень Viber особливо корисна для користувачів, які хочуть бути впевнені, що їх повідомлення проглядаються тільки передбачуваним одержувачем, а не зберігаються на їх пристрої.

Це також може бути корисним для надсилання конфіденційної інформації, такої як паролі або номери кредитних карток, не залишаючи цифрового сліду.

На відміну від Viber, WhatsApp немає функції секретного чату. Проте він пропонує функцію "Архів", яка дозволяє користувачам приховувати чати, не видаляючи їх повністю.

Коли чат архівується в WhatsApp, він переміщається до окремої папки і видаляється з основного списку чатів. Це означає, що чат прихований від перегляду, і доступ до нього можна отримати лише прокрутивши список чатів вниз до кінця і натиснувши папку "Архівні чати".

Хоча функція "Архів" у WhatsApp може не забезпечувати такий самий рівень конфіденційності, як секретний чат Viber, вона все одно може бути корисною для користувачів, які хочуть приховати певні розмови.

Архівовані чати також можна розархівувати у будь-який час, що дозволяє за необхідності легко повернути їх назад до основного списку чатів.

Що краще: WhatsApp чи Viber?

На даний момент у дебатах Viber та WhatsApp немає явного переможця. Обидва є відмінними додатками для обміну повідомленнями, що пропонують унікальні функції та переваги.

WhatsApp має велику базу користувачів та зручний інтерфейс, а Viber пропонує більше можливостей налаштування та розширені функції безпеки. Вибір між ними багато в чому залежить від особистих уподобань та конкретних потреб.