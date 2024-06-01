Viber или WhatsApp: какой мессенджер лучше всего использовать

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Понимание разницы между WhatsApp и Viber

Приложения для обмена мгновенными сообщениями Viber и WhatsApp были созданы с целью соединить людей посредством текстовых, голосовых и видеосообщений. Однако конкретные намерения этих двух приложений существенно различаются.

WhatsApp был создан в 2009 году Брайаном Эктоном и Яном Кумом с целью предоставить простое и безопасное приложение для обмена сообщениями.

Основатели WhatsApp считали, что люди должны иметь возможность общаться друг с другом, не подвергаясь слежке или продаже своих данных рекламодателям. Они разработали приложение с надежными функциями конфиденциальности, такими как сквозное шифрование для защиты сообщений и звонков пользователей.

Viber был создан в 2010 году с основной целью предоставить коммуникационное приложение, доступное каждому в любой точке мира. Его целью было стать приложением для обмена сообщениями, которое могло бы конкурировать с другими приложениями, такими как Skype и WhatsApp.

Хотя Viber также предлагает сквозное шифрование, его основное внимание уделяется обеспечению настраиваемого и интересного пользовательского опыта.

Намерения приложений Viber и WhatsApp также можно увидеть в их различных стратегиях мобильного маркетинга.

Маркетинг WhatsApp представляет его как безопасное и конфиденциальное приложение для обмена сообщениями, в то время как Viber сосредоточился на возможностях настройки, таких как пользовательские темы, смайлы и стикеры.

Пользовательский интерфейс и функции

Одним из наиболее заметных отличий Viber от WhatsApp является пользовательский интерфейс.

У Viber более красочный и игривый интерфейс, доступно множество тем и настроек. Пользователи могут менять фон, цвета пузырьков чата и даже добавлять стикеры в свои разговоры.

WhatsApp, с другой стороны, имеет более простой и минималистичный интерфейс с ограниченным количеством возможностей настройки.

Еще одним существенным отличием WhatsApp от Viber являются их возможности. Хотя оба приложения позволяют пользователям отправлять сообщения, совершать голосовые и видеозвонки, и обмениваться мультимедийными файлами, в их функциональности есть некоторые различия.

Например, Viber позволяет пользователям играть в игры внутри приложения, отправлять секретные сообщения, которые исчезают через определенное время, и даже совершать покупки прямо из приложения.

В WhatsApp есть функция, которая позволяет пользователям отправлять своим контактам свое текущее местоположение, а также функция обновления статуса, аналогичная историям в Instagram.

Кроме того, в Viber есть функция под названием "Публичные учетные записи", которая позволяет компаниям создавать общедоступный профиль и взаимодействовать со своими клиентами напрямую через приложение. В WhatsApp нет этой функции, но есть бизнес-версия WhatsApp Business, предлагающая аналогичную функциональность.

Безопасность и конфиденциальность

WhatsApp известен своими надежными функциями безопасности, включая сквозное шифрование. Это означает, что только отправитель и получатель сообщения могут видеть его содержимое, и даже сам WhatsApp не может получить доступ к сообщению.

WhatsApp также позволяет пользователям проверять личность контактов с помощью уникального QR-кода или сканирования отпечатков пальцев. Кроме того, приложение обеспечивает двухфакторную аутентификацию для дополнительного уровня безопасности.

Для сравнения, Viber также предлагает сквозное шифрование, но оно не такое надежное, как WhatsApp. Шифрование Viber не включает групповые чаты, и пользователь может его отключить по своему желанию. Viber также позволяет пользователям проверять личность контактов с помощью проверочного кода, но не предлагает двухфакторную аутентификацию.

Еще одно существенное отличие, на которое следует обратить внимание при обсуждении WhatsApp и Viber, - это их подход к обмену данными. Viber собирает некоторые пользовательские данные, например информацию о местоположении и информацию об устройстве, во время обмена файлами, чтобы предоставлять персонализированный контент и рекламу.

При этом WhatsApp не собирает никаких пользовательских данных, кроме тех, которые необходимы для работы приложения.

Популярность в деловом мире

Хотя обе компании добились значительных успехов за последние годы, WhatsApp, в частности, разработал специальный API-интерфейс WhatsApp Business. Это позволяет компаниям взаимодействовать со своими клиентами напрямую через приложение.

API предлагает такие функции, как автоматические сообщения, поддержка клиентов и даже обмен транзакционными сообщениями. Таким образом, компании могут улучшить обслуживание клиентов, используя приложения в своих стратегиях.

Viber также разработал бизнес-версию своего приложения под названием Viber Business. Эта версия предлагает такие функции, как автоответы, чат-боты и общедоступные учетные записи, которые позволяют компаниям создавать общедоступный профиль и напрямую взаимодействовать с клиентами.

Качество звонков и сообщений

Оба приложения используют подключение к Интернету для совершения звонков и отправки сообщений, поэтому на их качество могут влиять скорость Интернета и сила соединения. Однако и Viber, и WhatsApp используют передовую технологию сжатия, обеспечивающую эффективную доставку сообщений и вызовов с минимальной задержкой.

Что касается голосовых и видеозвонков, оба приложения обеспечивают четкое и стабильное соединение, хотя качество может варьироваться в зависимости от подключения к Интернету.

Пользовательская база и популярность

WhatsApp имеет большую базу пользователей, чем Viber: более 2 миллиардов активных пользователей в месяц по сравнению со скромным 1 миллиардом у Viber. Частично это связано с широкой популярностью WhatsApp в таких странах, как Индия и Бразилия, где это наиболее широко используемое приложение для обмена сообщениями.

С другой стороны, у Viber есть лояльная база пользователей в определенных регионах, таких как Восточная Европа и Ближний Восток, где он особенно популярен.

Стратегии монетизации

И Viber, и WhatsApp можно загрузить и использовать бесплатно, но у них разные стратегии монетизации.

Основной поток доходов WhatsApp поступает от взимания платы с предприятий за использование WhatsApp Business API для общения с клиентами. Это позволяет компаниям отправлять такие сообщения, как обновления заказов, уведомления о доставке и сообщения службы поддержки клиентов.

Viber предлагает множество вариантов монетизации. У них есть встроенные покупки, такие как наклейки и игры, которые пользователи могут покупать, чтобы улучшить качество обмена сообщениями.

Viber также предлагает Viber Out - функцию, которая позволяет пользователям совершать недорогие звонки пользователям, не использующим Viber. Кроме того, у Viber есть партнерская программа, которая позволяет предприятиям за определенную плату интегрировать приложение в свои системы поддержки клиентов.

Мобильный маркетинг

Благодаря услугам мобильного маркетинга компании могут связываться со своими клиентами, отправлять уведомления и отвечать на запросы. Используя WhatsApp Business, компании могут создать профиль компании, который включает логотип, описание и контактную информацию. WhatsApp предлагает различные функции, такие как каталоги продуктов и возможность создавать и отправлять автоматические сообщения.

Аналогичным образом, платформа обмена сообщениями Viber также предлагает такие функции, как чат-боты и опросы для улучшения качества обслуживания клиентов. Компании также могут создавать общедоступные учетные записи, за которыми могут следить пользователи, что позволяет им получать обновления, новости и рекламные акции непосредственно в своем приложении.

Секретный чат

Одной из выдающихся функций Viber является возможность отправлять самоуничтожающиеся сообщения. Эта функция позволяет пользователям отправлять сообщения, которые исчезают через определенный период времени, гарантируя, что конфиденциальная информация останется конфиденциальной и безопасной.

Функция самоуничтожения сообщений в Viber особенно полезна для пользователей, которые хотят быть уверены, что их сообщения просматриваются только предполагаемым получателем, а не сохраняются на их устройстве.

Это также может быть полезно для отправки конфиденциальной информации, такой как пароли или номера кредитных карт, не оставляя цифрового следа.

В отличие от Viber, WhatsApp не имеет функции секретного чата. Тем не менее, он предлагает функцию "Архив", которая позволяет пользователям скрывать чаты, не удаляя их полностью.

Когда чат архивируется в WhatsApp, он перемещается в отдельную папку и удаляется из основного списка чатов. Это означает, что чат скрыт от просмотра, и доступ к нему можно получить, только прокрутив список чатов вниз до конца и нажав папку "Архивные чаты".

Хотя функция "Архив" в WhatsApp может не обеспечивать такой же уровень конфиденциальности, как секретный чат Viber, она все равно может быть полезна для пользователей, которые хотят скрыть определенные разговоры.

Архивированные чаты также можно разархивировать в любое время, что позволяет при необходимости легко вернуть их обратно в основной список чатов.

Что лучше: WhatsApp или Viber?

На данный момент в дебатах Viber и WhatsApp нет явного победителя. Оба являются отличными приложениями для обмена сообщениями, предлагающими уникальные функции и преимущества.

WhatsApp имеет большую базу пользователей и удобный интерфейс, а Viber предлагает больше возможностей настройки и расширенные функции безопасности. Выбор между ними во многом зависит от личных предпочтений и конкретных потребностей.