А ви знали? Виявляється, ці речі заборонено пересилати Новою поштою

Нова пошта – зручний і швидкий сервіс, який, здавалося б, доставить все і куди забажаєте. Але це не зовсім так, адже в правилах перевізника є чіткі табу. Зрозуміло, що ці заборони стосуються наркотичних речовин чи зброї, але не тільки.