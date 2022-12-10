А вы знали? Оказывается, эти вещи запрещено пересылать по Новой почте

Новая почта – удобный и быстрый сервис, который, казалось бы, доставит все и куда захотите. Но это не совсем так, ведь в правилах перевозчика есть четкие табу. Само собой, что эти запреты касаются наркотических веществ или оружия, но не только.
Какие вещи нельзя отправлять по Новой почте – читайте ниже в материале Styler.
Согласно правилам установленным украинским перевозчиком, нельзя отправлять:
Вещи из этого списка не будут приняты к перевозке в почтовом отделении.
Кольца лучше дарить лично, а не пересылать по почте (фото: pixabay)
Каждый раз, собираясь на Новую почту, проверяйте, разрешены ли вещи, которые вы планируете переслать к транспортировке.
Ранее мы писали о нововведениях, которые объявили в Новой почте.
Также смотрите, как выглядят отделения "Новой почты" в польских городах.