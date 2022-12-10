А вы знали? Оказывается, эти вещи запрещено пересылать по Новой почте

Список запрещенных к пересылке вещей

Согласно правилам установленным украинским перевозчиком, нельзя отправлять:

Ценные бумаги, иностранную валюту, а также пластиковые карточки.

Ювелирные изделия, драгоценные камни и драгоценные металлы.

Антиквариат.

Наркотические вещества.

Растения и животные.

Быстропортящиеся продукты питания.

Порнографические материалы.

Огнестрельное оружие, боеприпасы.

Аккумуляторы.

Баллоны с жидкостями и газами, кроме пустых, без вентиля.

Огнеопасные взрывчатые вещества, асбест.

Яды, химикаты, опасные вещества.

Вещи из этого списка не будут приняты к перевозке в почтовом отделении.

Кольца лучше дарить лично, а не пересылать по почте (фото: pixabay)

Каждый раз, собираясь на Новую почту, проверяйте, разрешены ли вещи, которые вы планируете переслать к транспортировке.