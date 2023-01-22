А ви знали, що не всі летючі миші смокчуть кров? Як виглядає справжня тварина-вампір

Летючі миші – дивні створіння, з якими ми пересікаємося дуже рідко. Проте щодо них існує багато упереджень, у тому числі думка, що вони – небезпечні тварини-вампіри. Але це не зовсім так.
Як виглядає той самий легендарний вампір – в матеріалі Styler нижче.
Летючі миші мешкають майже у всьому світі, окрім холодних районів. Їх налічується більше тисячі видів, більшість з яких харчується комахами.
Таким чином тварини несуть користь сільському господарству, знищуючи масу шкідників.
Деякі з них їдять фрукти і навіть п’ють квітковий нектар, мов колібрі.
Мешкають ці вампіри в Південній, Центральній Америці, а також у Мексиці. Тваринка дуже маленька – довжина тіла всього 8 сантиметрів. Вампіри мають довгі загострені вуха і гострі зуби, якими вони непомітно кусають сплячу жертву.
Летюча миша-вампір (фото: Вікіпедія)
Цікаво, що слина вампіра має особливу речовину-антикоагулянт. Він не дає крові згортатися.
Летючі миші-вампіри часто кусають домашню худобу – корів та свиней, розносячи таким чином сказ.
Так харчуються вампіри (фото: Вікіпедія)
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