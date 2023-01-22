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А ви знали, що не всі летючі миші смокчуть кров? Як виглядає справжня тварина-вампір

Летючі миші (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Летючі миші – дивні створіння, з якими ми пересікаємося дуже рідко. Проте щодо них існує багато упереджень, у тому числі думка, що вони – небезпечні тварини-вампіри. Але це не зовсім так.

Як виглядає той самий легендарний вампір – в матеріалі Styler нижче.

Чим насправді харчуються летючі миші?

Летючі миші мешкають майже у всьому світі, окрім холодних районів. Їх налічується більше тисячі видів, більшість з яких харчується комахами.

Таким чином тварини несуть користь сільському господарству, знищуючи масу шкідників.

Деякі з них їдять фрукти і навіть п’ють квітковий нектар, мов колібрі.

Єдиний вид – вампір

Мешкають ці вампіри в Південній, Центральній Америці, а також у Мексиці. Тваринка дуже маленька – довжина тіла всього 8 сантиметрів. Вампіри мають довгі загострені вуха і гострі зуби, якими вони непомітно кусають сплячу жертву.

Летюча миша-вампір (фото: Вікіпедія)

Цікаво, що слина вампіра має особливу речовину-антикоагулянт. Він не дає крові згортатися.

Летючі миші-вампіри часто кусають домашню худобу – корів та свиней, розносячи таким чином сказ.

Так харчуються вампіри (фото: Вікіпедія)

Раніше ми писали, яка тварина вважається найотруйнішою у світі.

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