RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

А вы знали, что не все летучие мыши сосут кровь? Как выглядит настоящее животное-вампир

Летучие мыши (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Летучие мыши – удивительные создания, с которыми мы пересекаемся очень редко. Однако относительно них существует много предубеждений, в том числе мнение, что они – опасные животные-вампиры. Но это не совсем так.

Как выглядит тот самый легендарный вампир – в материале Styler ниже.

Чем на самом деле питаются летучие мыши?

Летучие мыши живут почти по всему миру, кроме холодных районов. Их насчитывается более тысячи видов, большинство из которых питаются насекомыми.

Таким образом, животные несут пользу сельскому хозяйству, уничтожая массу вредителей.

Некоторые из них едят фрукты и даже пьют цветочный нектар, как колибри.

Единственный вид – вампир

Обитают эти вампиры в Южной, Центральной Америке, а также в Мексике. Животное очень маленькое – длина тела всего 8 сантиметров. Вампиры имеют длинные остроконечные уши и острые зубы, которыми они незаметно кусают спящую жертву.

Летучая мышь-вампир (фото: Википедия)

Интересно, что слюна вампира имеет особое вещество-антикоагулянт. Он не дает крови сворачиваться.

Летучие мыши-вампиры часто кусают домашний скот – коров и свиней, разнося таким образом бешенство.

Так питаются вампиры (фото: Википедия)

Раньше мы писали, какое животное считается самым ядовитым в мире.

Кроме того, узнайте, какие растения имеют самые крупные и самые маленькие семена среди мира фауны.

Читайте РБК-Украина в Google News
наукатварини