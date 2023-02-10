А ви знали, в якій країні менше всього жителів? 850 людей і дуже близько до України

Ця дивовижна країна – Ватикан

Окрім того, що Ватикан – найменший за площею, він утримує ще один рекорд: в міні-державі мешкає найменше жителів.

Станом на 2020 рік налічувалося майже 850 мешканців Ватикану. Цілком зрозуміло, що переважно це священнослужителі римо-католицької церкви, а також люди, задіяні в життєдіяльності держави.

Населення Ватикану - це переважно священнослужителі (фото: Getty Images)

Давайте розберемося, що ж таке Ватикан

Ватикан, або Святійший Престол, також Держава-Місто Ватикан – резиденція Папи Римського, територія Святійшого Престолу (Престолу Святого Петра), центрального органу Католицької церкви.

Собор Святого Петра і площа Пьяцца Сан П'єтро - головні окраси міні-держави (фото: Getty Images)

Це унікальна місто-держава, найменша у світі незалежна держава, анклав посеред Риму в Італії.

Ватикан – це також адміністративна організація, яка допомагає йому управляти Церквою (вона також має назву Римська курія).

Ватикан радо приймає туристів (фото: Getty Images)

Хто на другому місці?

Це острівна країна під назвою Тувалу, яка раніше мала назву острови Елліс. В ній проживає менше 10 тисяч людей.

Власне, Тувалу – це ланцюг з дев’яти коралових атолів. Такі острови схожі на бублики – коралові кільця з лагунами у центрі. Розташована держава в південному районі Тихого океану під назвою Полінезія.