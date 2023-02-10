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А вы знали, в какой стране меньше всего жителей? 850 человек и очень близко к Украине

В какой стране меньше всего людей (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В мире существует страна, в которой проживает всего 850 человек, и это не какой-нибудь остров в Океании, а очень близкое к Украине территориальное объединение.

Об этом узнайте ниже из материала Styler.

Эта необычная страна – Ватикан

Кроме того, что Ватикан – самый маленький по площади, он удерживает еще один рекорд: в мини-государстве проживает меньше всего жителей.

По состоянию на 2020 год насчитывалось около 850 жителей Ватикана. Вполне понятно, что преимущественно это священнослужители римско-католической церкви, а также люди, задействованные в жизнедеятельности государства.

Население Ватикануа - это преимущественно священнослужители (фото: Getty Images)

Давайте разберемся, что такое Ватикан

Ватикан, или Святейший Престол, также Государство-Город Ватикан – резиденция Папы Римского, территория Святейшего Престола (Престола Святого Петра), центрального органа Католической церкви.

Собор Святого Петра і площадь Пьяцца Сан Пьетро - главные достопримечательности мини-государства (фото: Getty Images)

Это уникальное город-государство, самое маленькое в мире независимое государство, анклав посреди Рима в Италии.

Ватикан – это также административная организация, которая помогает ему управлять Церковью (она также называется Римской курией).

Ватикан с радостью принимает туристов (фото: Getty Images)

Кто на втором месте?

Это островная страна под названием Тувалу, ранее называвшаяся островами Эллис. В нем проживает менее 10 тысяч человек.

Собственно, Тувалу – это цепь из девяти коралловых атоллов. Такие острова похожи на бублики – коралловые кольца с лагунами в центре. Расположено государство в южном районе Тихого океана под названием Полинезия.

Раньше мы писали о животном, которое имеет самую короткую в мире жизнь.

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