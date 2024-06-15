Ви зможете знизити ризик передчасної смерті, змінивши харчування: нове дослідження

В чому полягає дослідження

Люди, які ретельніше дотримувалися будь-яких моделей здорового харчування і зосереджувались на споживанні більшої кількості цільнозернових продуктів, фруктів, овочів, горіхів і бобових мали менше шансів померти від раку, серцево-судинних захворювань, респіраторних і нейродегенеративних захворювань.

Дослідження спостерігало за харчовими звичками 75 000 жінок, які брали участь у Дослідженні здоров’я медсестер, і понад 44 000 чоловіків у Дослідженні медичних працівників протягом 36 років. Жоден із чоловіків і жінок не мав серцево-судинних захворювань на початку дослідження, і деякі з них були курцями. Кожні чотири роки всі заповнювали анкети про харчування.

"Це одне з найбільших і найтриваліших когортних досліджень для вивчення рекомендованих моделей харчування та довгострокового ризику передчасних смертей і смертей від основних захворювань", - сказав доктор Ху - один з дослідників.

У чому полягає дієта

Ху та його команда оцінювали учасників, наскільки вони дотримувалися чотирьох стилів здорового харчування, які узгоджуються з поточними дієтичними рекомендаціями США.

Одним із них є середземноморська дієта, яка наголошує на споживанні фруктів, овочів, цільного зерна, горіхів, бобових, риби та великої кількості оливкової олії.

"Ця дієта базується на корисних жирах, особливо мононенасичених жирах, на додаток до рослинної їжі та помірного вживання алкоголю", - сказав він.

Наступна дієта називається здоровою рослинною дієтою, яка також зосереджена на вживанні більшої кількості рослинних продуктів, але забороняє вживання всіх продуктів тваринного походження та будь-якого алкоголю.

Висновки про хвороби

Дослідження також виявило зниження ризику смерті від певних хронічних захворювань, якщо люди з часом покращили свій раціон.

Учасники, які покращили свій раціон на 25%, могли знизити ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 6-13% і смерті від раку на 7-18%.

Ризик смерті від нейродегенеративних захворювань, таких як деменція, знизився на 7%.

Вчені зазначають, що ніколи не пізно перейти на здорове харчування, і його переваги можуть бути суттєвими з точки зору зниження загальної кількості передчасних смертей і різних причин передчасної смерті.

Загальні принципи - їсти більше рослинної їжі та менше порцій червоного м’яса, обробленого м’яса, доданого цукру та натрію мають бути присутніми, незалежно від того, яке харчування ви оберете.