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Вы сможете снизить риск преждевременной смерти, изменив питание: новое исследование

Здоровое питание поможет дольше прожить (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Согласно новому исследованию, вы можете снизить риск преждевременной смерти по любой причине почти на 20%, просто потребляя больше продуктов из четырех вариантов здорового питания.

Об этом расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на JAMA Internal Medicine .

В чем состоит исследование

Люди, которые более тщательно придерживались любых моделей здорового питания и сосредотачивались на потреблении большего количества цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, орехов и бобовых, имели меньше шансов умереть от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, респираторных и нейродегенеративных заболеваний.

Исследование наблюдало за пищевыми повадками 75 000 женщин, участвовавших в Исследовании здоровья медсестер, и более 44 000 мужчин в Исследовании медицинских работников в течение 36 лет. Ни один из мужчин и женщин не имел сердечно-сосудистых заболеваний в начале исследования, и некоторые из них были курильщиками. Каждые четыре года все заполняли анкеты о питании.

"Это одно из самых больших и длительных когортных исследований для изучения рекомендованных моделей питания и долгосрочного риска преждевременных смертей и смертей от основных заболеваний", - сказал доктор Ху - один из исследователей.

В чем состоит диета

Ху и его команда оценивали участников, насколько они соблюдали четыре стиля здорового питания, которые согласуются с текущими диетическими рекомендациями США.

Одним из них является средиземноморская диета, которая отмечает потребление фруктов, овощей, цельного зерна, орехов, бобовых, рыбы и большого количества оливкового масла.

"Эта диета базируется на полезных жирах, особенно мононенасыщенных жирах, в дополнение к растительной пище и умеренному употреблению алкоголя", - сказал он.

Следующая диета называется здоровой растительной диетой, которая также сосредоточена на употреблении большего количества растительных продуктов, но запрещает употребление всех продуктов животного и любого алкоголя.

Выводы о болезнях

Исследование также выявило снижение риска смерти от некоторых хронических заболеваний, если люди со временем улучшили свой рацион.

Участники, улучшившие свой рацион на 25%, могли снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 6-13% и смерти от рака на 7-18%.

Риск смерти от нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция, снизился на 7%.

Ученые отмечают, что никогда не поздно перейти на здоровое питание и его преимущества могут быть существенными с точки зрения снижения общего количества преждевременных смертей и различных причин преждевременной смерти.

Общие принципы - есть больше растительной пищи и меньше порций красного мяса, обработанного мяса, добавленного сахара и натрия должны присутствовать, независимо от того, какое питание вы выберете.

 

Напомним, что диетолог назвала продукты, которые обязательно нужно есть для долголетия.

Раньше мы писали о том, как питаться, чтобы замедлить старение.

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