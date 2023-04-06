Так ви запечені яблука ще не готували. Приголомшливий рецепт від Клопотенка

Інгредієнти

4 яблука

100 грамів волоських горіхів

100 г цукрового печива

1 ч.л меду

5 грамів вершкового масла

Покроковий рецепт приготування запечених яблук від Клопотенка

Візьміть 4 яблука, розріжте і вийміть із них серцевину і трохи м'якоті (ложкою або ножем нуазет).

Відступ від стінок має бути десь 0,5 см. Перебийте в блендері 100 г волоських горіхів та 100 г цукрового печива.

Наповніть цими крихтами серединки яблук. Зверху на кожне яблуко додайте по 1 ч.л меду та 5 г вершкового масла.

Далі викладіть яблука на лист, застелений пергаментом і випікайте в духовці 15-20 хвилин при температурі 180 градусів (залежно від сорту яблук).

Їжте яблука гарячими із кулькою ванільного морозива.