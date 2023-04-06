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Так ви запечені яблука ще не готували. Приголомшливий рецепт від Клопотенка

Фото: Клопотенко дав рецепт запечених яблук (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Печені яблука - це десерт родом із дитинства, який ми звикли їсти з кисломолочним сиром. Але фрукт можна приготувати інакше так, що він нагадуватиме яблучний штрудель.

Рецептом ласощів поділився в Instagram кулінар та ресторатор Євген Клопотенко.

Інгредієнти

  • 4 яблука
  • 100 грамів волоських горіхів
  • 100 г цукрового печива
  • 1 ч.л меду
  • 5 грамів вершкового масла

Покроковий рецепт приготування запечених яблук від Клопотенка

Візьміть 4 яблука, розріжте і вийміть із них серцевину і трохи м'якоті (ложкою або ножем нуазет).

Відступ від стінок має бути десь 0,5 см. Перебийте в блендері 100 г волоських горіхів та 100 г цукрового печива.

Наповніть цими крихтами серединки яблук. Зверху на кожне яблуко додайте по 1 ч.л меду та 5 г вершкового масла.

Далі викладіть яблука на лист, застелений пергаментом і випікайте в духовці 15-20 хвилин при температурі 180 градусів (залежно від сорту яблук).

Їжте яблука гарячими із кулькою ванільного морозива.

Нагадаємо, що Клопотенко представив рецепт найсмачніших цукерок, які набагато корисніші за магазинні.

А раніше Клопотенко дав рецепт легендарних сирників.

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Евгений Клопотенко