Ви її не впізнаєте: як сьогодні виглядає головна героїня фільму "Поспішай кохати" (фото)

Як змінилася Менді Мур

У нульові було випущено безліч фільмів, які стали дуже популярними по всьому світу, якщо не культовими.

Дівчата, як відомо, особливо люблять романтичні стрічки того часу за їхні зворушливі історії.

У списку топ-10 фільмів багатьох на першому місці стоїть знаменита мелодрама "Поспішай кохати" 2002 року з Менді Мур і Шейном Вестом у головних ролях.

Стрічка розповідає про хлопця на ім'я Лендон Картер, найпопулярнішого старшокласника в школі, і Джеймі Салліван, звичайну і сором'язливу дівчину, дочку місцевого священника.

Менді Мур і Шейн Вест (фото: кадр з фільму)

Акторка, яка грала Джеймі, миттєво стала кумиром для багатьох дівчат. На неї хотіли бути схожими всі!

З того часу минуло більше ніж 20 років. Менді продовжує зніматися, хоча для широкої аудиторії вона майже зникла з телеекранів.

Сьогодні жінка навіть не схожа сама на себе. Тільки в рідкісних ракурсах можна впізнати актрису, від якої ми фанатіли у нульових.

При цьому, варто зазначити, що виглядає Мур добре.

Менді Мур (фото: instagram.com/mandymooremm)

Зараз їй 40 років, вона одружена з солістом фолк-рок-групи Dawes Тейлором Голдсмітом і виховує двох синів.

Менді Мур з родиною (фото: instagram.com/mandymooremm)