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Як зараз виглядають головні актори захоплюючого детективу "Шерлок" (фото)

Середа 03 квітня 2024 20:02
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Як зараз виглядають головні актори захоплюючого детективу "Шерлок" (фото) Кадр з серіалу "Шерлок"
Автор: Юлія Любченко

У 2010 році світ вперше побачив детектив "Шерлок", який підкорив мыльйони глядачів в усьому світі. Ця історія вразила не тільки своїм загадковим сюжетом, а й акторським складом.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати вам, як зараз виглядають актори головних ролей у серіалі "Шерлок".

Бенедикт Камбербетч

Британський актор зіграв самого Шерлока у серіалі, завдяки чому набув шаленої популярності. У його фільмографії налічується велика кількість ролей. Та й особисте життя не відстає.

Наразі 47-річний британський кіноактор має три премії Він одружений з акторкою Софі Хантер, з якою виховує трьох синів.

Як зараз виглядають головні актори захоплюючого детективу &quot;Шерлок&quot; (фото)Як зараз виглядають головні актори захоплюючого детективу &quot;Шерлок&quot; (фото)

Бенедикт Камбербетч (фото: Кіноріум)

Мартін Фріман

Англійський актор виконав одну з головних ролей помічника Шерлока Доктора Ватсона. А сьогодні його глядачі можуть бачити в не менш відомих фільмах. Фріман має великий список ролей. Зараз же Мартіну вже 52 роки, він розлучений і виховує одного сина.

Як зараз виглядають головні актори захоплюючого детективу &quot;Шерлок&quot; (фото)Як зараз виглядають головні актори захоплюючого детективу &quot;Шерлок&quot; (фото)

Мартін Фріман (фото: Кіноріум)

Марк Гетіс

Британський актор зіграв роль старшого брата Шерлока, на ім'я Майкрофт Холмс. В його фільмографії теж налічується досить непогана кількість зіграних ролей. Фоловери можуть побачити зірку "Шерлока" у таких фільмах, як: "Гра престолів", "Місія нездійсненна" та у багатьох інших. Зараз 57-річний британський актор має чоловіка, з яким узаконив стосунки у 2008 році.

Як зараз виглядають головні актори захоплюючого детективу &quot;Шерлок&quot; (фото)Як зараз виглядають головні актори захоплюючого детективу &quot;Шерлок&quot; (фото)

Марк Гетіс (фото: Кіноріум)

Ендрю Скотт

Ірландський актор зіграв роль професора Моріарті, який одразу ж сподобався глядачам. У 2013 році актор зробив камінг-аут стосовно своєї орієнтації, але він не дуже любить розповідати про своє особисте життя. Проте відомо, що його партнером став актор і сценарист Стівен Бересфорд.

Як зараз виглядають головні актори захоплюючого детективу &quot;Шерлок&quot; (фото)Як зараз виглядають головні актори захоплюючого детективу &quot;Шерлок&quot; (фото)

Ендрю Скотт (фото: Кіноріум)

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