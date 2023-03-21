ua ru
Вт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Посадіть ці рослини в березні, і вони будуть квітнути ціле літо: садоводам на замітку (фото)

Новость на русском →
Вівторок 21 березня 2023 21:17
Посадіть ці рослини в березні, і вони будуть квітнути ціле літо: садоводам на замітку (фото) Які квіти вирощувати в саду влітку (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Температура поступово стає вищою, а це означає, що саме час приступати до городніх і садових робіт. У березні хороший час для того, щоб висадити квіткові рослини, які будуть радувати око ціле літо!

Які рослини цвітуть три місяці літа - читайте нижче в матеріалі Styler.

Вербена

Вона невибаглива, але вирізняється яскравими квітами, які з'являються на вербені аж до заморозків. Насіння можна висівати вже в березні.

Через два тижні з'являться перші паростки. Проте не поспішайте з висадкою в ґрунт: робити це краще у травні. Вербена любить простір, тому між саджанцями повинна бути відстань 25-30 сантиметрів.

Посадіть ці рослини в березні, і вони будуть квітнути ціле літо: садоводам на замітку (фото)

Вербена (фото: Вікіпедія)

Аліссум

Ця квітка завойовує прихильність саме завдяки здатності безперервного цвітіння. Квіти аліссума мають приємний медовий аромат.

На розсаду можна починати сіяти наприкінці березня та на початку квітня. Через два тижні ви побачите перші паростки. А в кінці травня їх можна буде сміливо пересаджувати у відкритий ґрунт.

Посадіть ці рослини в березні, і вони будуть квітнути ціле літо: садоводам на замітку (фото)

Аліссум (фото: greenmarket.com.uа)

Флокс

Ви, напевно, неодноразово бачили ці рожеві кулі на клумбах. Над ними завжди багато бджіл і сонця. Висаджуйте флокси на розсаду в березні, а перші паростки з'являться вже через тиждень.

Пересаджуйте в ґрунт, коли земля достатньо прогріється. Квітнуть флокси у червні, і триває цвітіння аж до перших холодів.

Посадіть ці рослини в березні, і вони будуть квітнути ціле літо: садоводам на замітку (фото)

Флокс (фото: viaflor.com.ua)

Клеома

Як і всі попередні, клеому краще розводити в березні та переносити в землю у травні. Клеома любить вільний простір, тому дотримуйтеся відстані пів метра між рослинами.

Цвісти рослина також буде від початку червня та до заморозків.

Посадіть ці рослини в березні, і вони будуть квітнути ціле літо: садоводам на замітку (фото)

Клеома (фото: rastenievod.com)

Ротики, або левиний зів

Цю квітку можна сіяти відразу в ґрунт, коли той вже прогріється. Насіння перемішайте з піском, присипте землею та полийте водою. Через 10 днів побачите перші паростки.

І аж до самого листопада ваше око буде тішитися яскравим кольорам і приємному запаху на клумбі.

Посадіть ці рослини в березні, і вони будуть квітнути ціле літо: садоводам на замітку (фото)

Ротики (фото: asterias.od.ua)

Лаванда

Лаванда дуже любить та потребує тепла, тому не поспішайте з її висадкою на вулицю. Своїм ароматом рослина здатна відлякувати мух, комарів, різних шкідників і міль.

До речі, садівники радять її висаджувати перед вікнами спальні чи вітальні, щоб до кімнати не залітали комахи. Цвісти лаванда буде до кінця жовтня.

Посадіть ці рослини в березні, і вони будуть квітнути ціле літо: садоводам на замітку (фото)

Лаванда (фото: Freepik)

Петунія

Звучить незвично, адже найчастіше петунію продають у підвісних горщиках, проте на клумбі вона також матиме привабливий вигляд.

Висійте її поверхнево, через тиждень-два з'являться перші листочки. Коли холод остаточно відступить, переносьте петунію у відкритий ґрунт. Не забувайте про відстань у 30-35 см. Цвісти вона буде до кінця осені.

Посадіть ці рослини в березні, і вони будуть квітнути ціле літо: садоводам на замітку (фото)

Петунія (фото: rastenievod.com)

Раніше ми розповідали, які сорти моркви є найсолодшими з усіх.

Читайте також, чим можна зайнятися в саду та на городі вже в березні.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рослини поради сад и огород