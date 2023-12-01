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Прикриваються "Новою поштою". Військовий розкрив нову шахрайську схему з дронами

П'ятниця 01 грудня 2023 16:52
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Прикриваються "Новою поштою". Військовий розкрив нову шахрайську схему з дронами Зловмисники хотіли виманити понад 40 тисяч гривень (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Військовий Михайло Лука з позивним "Магнат" розповів, як його намагалися "розвести" шахраї. Зловмисники прикривалися тим, що намагалися видати себе за працівників "Нової пошти" та спекулювали гострою темою - придбанням дронів для ЗСУ.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це "Магнат" розповів у своєму Telegram-каналі.

У чому суть шахрайської схеми

Військовий повідомив, що нещодавно він проводив збір коштів на дрони. Потім він замовив їх та чекав на доставку. Раптово йому зателефонували невідомі, які намагалися видати себе за представників "Нової пошти".

"Магнату" почали казати що йому потрібно "сплатити мито" за дрони з Польщі. Шахраї хотіли виманити з військового 44 тисячі гривень. При цьому вони одразу почали лякати тим, що повернуть дрони продавцю, якщо не отримають гроші.

Прикриваються &quot;Новою поштою&quot;. Військовий розкрив нову шахрайську схему з дронамиВійськовий з Івано-Франківська брав участь у боях на Луганщині (фото: instagram.com/magnat_luka)

Як відреагував "Магнат"

Військовий не розгубився. Він не став одразу перераховувати гроші й почав ставити аферистам логічні питання.

"Я такий: "Стоп, там все йде по документах, дрони оплачені, мито на дрони зняли, чому я маю це оплачувати?". Вони продовжують: "Митний контроль нарахував 44 тисячі грн., так що, будете сплачувати мито чи робити повернення?". Сказав робити повернення.

Подзвонив продавцям, вони сказали, що тільки сьогодні забрали дрони на "Нову пошту" і посилка ще фізично не виїхала з Варшави. Єдине питання, яке мене турбує, це звідки в них дані про те, що буде їхати дана посилка в Україну", - зазначив військовий та закликав українців бути пильними, адже "вороги не сплять".

Прикриваються &quot;Новою поштою&quot;. Військовий розкрив нову шахрайську схему з дронами

Військовий поскаржився на шахраїв (скріншот)

Раніше ми вже розповідали, що у Харківській області затримали шахрая, який продавав неіснуючі речі для ЗСУ.

Також нещодавно стало відомо, що голову села у Київській області викрили на мільйонній схемі з закупками для ЗСУ.

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