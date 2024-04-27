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Ви будете шоковані, коли дізнаєтесь історію популярних солодощів M&M's

Субота 27 квітня 2024 19:00
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Ви будете шоковані, коли дізнаєтесь історію популярних солодощів M&M's Що означає назва M&M (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

M&M's - популярні шоколадні цукерки, які випускає американська компанія Mars з 1941 року. Зараз ці солодощі продаються більш ніж в 100 країнах, але мало хто знає історію їхнього створення та розшифрування назви.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Express.

Що означає назва M&M's

M&M's насправді є флагманським продуктом кондитерського підрозділу Mars Wrigley Confectionery компанії Mars, Incorporated, яка виникла в Америці в 1941 році.

На створення цих цукерок кондитерів надихнула Громадянська війна в Іспанії (1936-1939 років). За задумом, цукерки мають таку фактуру, щоб солдати могли носити їх у теплих кліматичних умовах, і солодощі не розтанули. Звідси й з'явився знаменитий слоган "Тане в роті, а не в руці".

M&M виробляє компанія Mars, Inc., тож цілком очевидно, що принаймні одна з M має позначати Марс.

А інша "M" насправді розшифровується як Mуррі, тобто повна назва M&Ms означає Марс і Mуррі. Вільям Муррі - людина, яка допомогла розробити культові шоколадні цукерки разом із Mars.

Цікаві факти про M&M's

Форест Марс (син засновника компанії Марс) отримав патент на власний процес виробництва 3 березня 1941 року. Вільям Муррі отримав 20-відсоткову частку в продукті. Домовленість дозволяла йому виготовляти цукерки з шоколаду Hershey.

Першим великим клієнтом компанії була армія США, оскільки солдати могли їсти ці цукерки навіть у тропічних лісах. Під час Другої світової війни цукерки продавалися виключно військовим.

Попит на цукерки спричинив збільшення виробництва, і компанія перенесла свою фабрику у більший квартал, згодом відкрила ще одну фабрику. Сьогодні близько половини виробництва M&M's відбувається на фабриці в Нью-Джерсі, а половина - на фабриці в Теннессі.

Ви будете шоковані, коли дізнаєтесь історію популярних солодощів M&amp;M'sТакими M&M's були в 1954 році (фото: Вікіпедія)

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