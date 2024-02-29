Ви цього точно не знали. Що означає буква "i" у назвах техніки Apple: історія появи символу

Завдяки репутації високої якості виробництва та елегантного дизайну, продукція Apple часто сприймається як символ статусу. Загадковий, але широко відомий символ "i", що є в назвах багатьох сучасних продуктів Apple, викликає інтерес - що саме він означає?

Історія літери "i" на техніці Apple

Традиція попереднього використання літери "i" у назвах продуктів у Apple почалася не з iPhone, а задовго до нього з таких пристроїв, як iMac, iBook, iPod та інші. Згідно з підрахунками шанувальників, за останні три десятиліття компанія Apple представила щонайменше 23 продукти, чиї назви починалися з маленької літери "i".

Перший раз "i" з'явилася в 1998 році в назві iMac, який став одним із найбільш популярних та успішних пристроїв в історії компанії. У цей непростий час для Apple, коли компанія стикалася з фінансовими труднощами і була на межі банкрутства, iMac став свого роду рятувальним кругом.

Спочатку Стів Джобс розглядав назву пристрою як MacMan, тому що воно відображало "дружелюбний" його вигляд. "Man" в даному випадку означає людина, а "Mac" є частиною бренду Macintosh, який вже був добре впізнаваним найменуванням комп'ютерів Apple.

Однак один із співробітників Apple, на ім'я Кен Сігалл, сміливо висловив свої заперечення перед керівництвом. Він охарактеризував запропоноване ім'я MacMan як досить середнє і "розчаровуюче", зазначивши, що воно викликало "алергію" у всієї команди розробників.

Крім того, воно могло асоціюватися з назвою плеєра Walkman від конкурентів - компанії Sony.

Сігалл запропонував Стіву Джобсу найменування iMac, де "i" скорочено від "інтернет". Він наголосив, що здатність нового комп'ютера Apple підключатися до світової мережі була його головною особливістю, і він вирішив підкреслити це в назві. На той момент, у 1998 року, можливість підключення до інтернету була дуже інноваційною.

На початку Джобс зазначив, що він "ненавидить" назву iMac, проте пізніше змінив свою точку зору і погодився привласнити комп'ютеру це ім'я. Під час презентації пристрою 6 травня 1998 року він навіть заявив, що "iMac є поєднанням радості інтернету і простоти Macintosh".

З того часу компанія поміщає "і" в назви багатьох своїх продуктів - як "залізних" (iPod, iPad, iPhone), так і програмних: iOS, iCall, iTunes, iBooks.

Перший свій телефон при цьому в Apple спочатку планували назвати Mobi, TriPod, TelePod і навіть iPad, але врешті-решт прийшли до простого iPhone, що запам'ятовується. У ньому "i" несла той самий сенс, що й у першому iMac, бо можливість заходити до Мережі з мобільного в 2007 році уявлялася Apple як революційна.