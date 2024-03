Як створювалися слогани всесвітньо відомих брендів. Ці історії вас точно здивують

NIKE

"Just Do It". Кажуть, знамените гасло Nike було натхненне останніми словами вбивці, що був засуджений до страти: засуджений стояв перед виконанням смертної кари й сказав: "Знаєте, давайте зробимо це", або ж як звучить в оригіналі "Let's do it".

І що найцікавіше:

протягом десяти років продажі зросли на 1000 відсотків

кожен рік керівники компанії намагалися придумати щось нове і краще, але їм це не вдалось

слоган і зараз залишився невідʼємною частиною маркетингу Nike.

SNICKERS

"Ти - не ти, коли голодний". Ще у 1979 році ключовим слоганом для Snickers був: "Snickers really satisfies". Суть якого була показати, що батончик замінює людям обід.

3 часом продажі почали падати й маркетологи зрозуміли, що пора розширювати цільову аудиторію: раніше нею вважалися молоді сильні чоловіки. А потрібно було зробити бренд універсальним.

Маркетологи провели дослідження та довели 2 факти:

чоловіки намагаються дотримуватися однієї поведінки, щоб бути частиною "чоловічої спільноти"

відчуття голоду буквально змінює особистість і людина стає роздратованою, вередливою, втомленою. І саме пункт Nº2 заважає чоловікам бути частиною "спільноти" Тоді й зʼявився легендарний слоган "Ти не ти, коли голодний".

Історія створення слогану Snikers (фото: facebook.com/snickers)

KITKAT

"Зроби паузу. Зʼїж KitKat". KitKat встановив світовий рекорд Гіннеса. Гасло запустили в рекламу в післявоєнній Британії у 1958 році.Тоді основна цільова аудиторія меседжу були робітники, які не могли виділити навіть кілька хвилин на відпочинок.

Слоган "Have a break. Have a KitKat" почав асоціюватися з відпочинком протягом робочого дня. І як результат, світовий рекорд: у Книзі рекордів Гіннеса зафіксували, що в 1995 році у всьому світі було продано 13,2 млрд KitKat. А щосекунди в усьому світі споживалося 418 шоколадок.

MCDONALD'S

"I'm Lovin 'It" - слоган зʼявився у 2003 році: для його створення, McDonald's провели змагання між 14 міжнародними рекламними агентствами. І не дарма, адже їм вдалося створити те, що відгукнулось цільовій аудиторії по всьому світу. "Im Lovin It" - єдине гасло, яке використовується у всіх країнах, де є McDonald's.

RED BULL

"Red Bull надає крила" - культова фраза, що обійшлась компанії приблизно в 13 мільйонів доларів. Ідея, що напій "дає вам крила", була метафоричною, що означало прилив енергії, який людина отримує після споживання.

Громадянин США, на ім'я Бенджамін Каретерс подав до суду на компанію за "неправдиву рекламу", адже після 10 років вживання Red Bull у нього не виросли крила.

І це не жарт. Як компенсацію за згаданим позовом компанія погодилася виплатити 10 доларів усім клієнтам, як купували Red Bull, хоча 6 раз за останні 10 років, або ваучер на 15 доларів на продукцію Red Bull. І в результаті такі виплати обійшлись компанії приблизно в 13 мільйонів доларів.

COCA-COLA

"Open Happiness". Що робить людей щасливими? Саме таке дослідження провели Coca-Cola у 16 країнах світу, перш ніж запустити нову рекламну кампанію. 77% людей відповіли, що спілкування у реальному світі з сімʼєю і друзями приносить їм щастя. Тож цей фактор і став основою при підготовці рекламних роликів і зовнішньої реклами.

Історія створення слогану Coca-Cola (фото: facebook.com/CocaColaUkraine)

APPLE

"Think Different" - це, напевно, найуспішніша рекламна кампанія за всі часи. І її б не було, якби не прямі конкуренти Apple - IBM.

У відповідь на девіз "Think", Apple створило рекламне гасло, яке збільшило втричі акції компанії, хоча нових визначних продуктів вони не випускали. Тож конкуренція - це ще один фактор, що змушує рухатись вперед.