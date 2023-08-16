Ви травмувалися на роботі. Скільки вам за це повинні виплатити: точні суми

Якщо ви працюєте на виробництві, де можна легко травмуватися чи інфікуватися чимось, тоді можете розрахувати на страхові виплати від держави. Але сума та обставини для отримання допомоги можуть відрізнятися.

Про це розповіли в Пенсійному фонді України.

Звернення про отримання страхових виплат розглядають та ухвалюють відповідні рішення протягом 10 календарних днів без дня надходження документів.

Заява, разом із документами необхідними для призначення, перерахування, продовження та здійснення страхових виплат і соціальних послуг, подається:

Страхові виплати непрацездатним членам сім'ї у разі смерті потерпілого такі:

Щомісячні страхові виплати можуть коливатися від 6 700 гривень до 26 800 гривень.

Проте, наприклад, одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності становить до 46 900 гривень.

У більшості випадків розмір виплат залежить від ступеня травмування.

Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" передбачено такі види страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання:

Раніше ми розповідали, через які інші соцвиплати ви можете не отримати субсидію.

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