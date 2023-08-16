Вы травмировались на работе. Сколько вам за это должны выплатить: точные суммы

Как получить компенсацию за травму на производстве (фото: Getty Images)

Если вы работаете на производстве, где можно легко травмироваться или инфицироваться чем-либо, тогда вы можете рассчитать на страховые выплаты от государства. Но сумма и обстоятельства для получения пособия могут отличаться.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.