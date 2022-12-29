Ви точно встигнете! Легкий рецепт медовика за 10 хвилин

Приготувати медовик при частих відключеннях світла не так просто, але є рецепт, завдяки якому він випікається всього 10 хвилин.
Швидким способом приготування поділилася кулінарка Олена Мироненко на своїй Facebook-сторінці.
1 пакетик ванільного цукру покладіть у каструлю і доведіть на вогні до стану, щоб цукор розійшовся. Зніміть та додайте 1 ч.л соди, щіпку солі.
Все почне ставати піною, перемішайте і введіть 80 г йогурту або сметани та 1 яйце.
Ретельно перемішайте і додаємо 180 г пшеничного борошна. Вимісіть рідке тісто. І залиште на 15 хвилин. Тим часом розігрійте духовку до 200 градусів.
Деко застеліть пергаментом і викладіть на нього тісто, розрівняйте. Поставте випікати на 10 хвилин при температурі 200 градусів. Корж має стати золотим.
Відразу дістаньте його і накрийте ще одним листком пергаменту і скрутіть рулетом. Дайте повністю охолонути.
Готуємо крем
Важливо, щоб усі інгредієнти були холодними.
Збийте усі інгредієнти близько 5 хвилин. Змастіть корж, трохи залишивши на покриття та закрутіть рулетик.
Поставте в холодильник від двох годин, найкраще на ніч. Покрийте кремом та прикрасьте. Можна також використовувати ягоди.
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