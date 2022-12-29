Ви точно встигнете! Легкий рецепт медовика за 10 хвилин

Для тіста вам потрібні:

150 г меду

50 г цукру

60 г вершкового масла

1 пакетик ванільного цукру

180 г борошна

80 г йогурту чи сметани

Покроковий рецепт приготування

1 пакетик ванільного цукру покладіть у каструлю і доведіть на вогні до стану, щоб цукор розійшовся. Зніміть та додайте 1 ч.л соди, щіпку солі.

Все почне ставати піною, перемішайте і введіть 80 г йогурту або сметани та 1 яйце.

Ретельно перемішайте і додаємо 180 г пшеничного борошна. Вимісіть рідке тісто. І залиште на 15 хвилин. Тим часом розігрійте духовку до 200 градусів.

Деко застеліть пергаментом і викладіть на нього тісто, розрівняйте. Поставте випікати на 10 хвилин при температурі 200 градусів. Корж має стати золотим.



Відразу дістаньте його і накрийте ще одним листком пергаменту і скрутіть рулетом. Дайте повністю охолонути.

Готуємо крем

Важливо, щоб усі інгредієнти були холодними.

200 г вершків 33%

200 г вершкового сиру

200 г сметани від 20%

150 г цукрової пудри

Збийте усі інгредієнти близько 5 хвилин. Змастіть корж, трохи залишивши на покриття та закрутіть рулетик.

Поставте в холодильник від двох годин, найкраще на ніч. Покрийте кремом та прикрасьте. Можна також використовувати ягоди.