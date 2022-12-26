Набагато краще магазинного: найпростіший рецепт майонезу без яєць за 30 секунд
Перевага домашнього майонезу в тому, що ви знаєте, які в ньому інгредієнти. Приготувати такий соус вдома буде не важко.
Як приготувати майонез, смак якого буде кращим за магазинний, розповіли у виданні Sante Plus.
Рецепт майонезу без яєць за 30 секунд
Щоб зробити майонез без яєць немає нічого простішого. Вам знадобляться лише такі інгредієнти:
- 100 мл соєвого молока або рослинного молока за вашими уподобаннями;
- 230 мл соняшникової олії;
- сіль;
- чорний перець;
- петрушка, кінза чи будь-яка ароматна зелень;
- пів чайної ложки гірчиці;
- половина чайної ложки соєвого соусу;
- половина чайної ложки лимонного соку;
- 2 зубчики часнику (або до смаку)
Покроковий рецепт приготування
Спочатку висипте всі інгредієнти в миску, потім міксером все безперервно збивайте протягом 30 секунд. Таким чином, зазвичай виходить густа суміш. Якщо у вас вона рідка, додайте трохи олії й знову перемішайте, доки не отримаєте кремоподібну текстуру.
Таким чином, ви отримаєте майонез, який відмінно доповнить ваші салати, а також м'ясо на грилі. Ви також можете використовувати його для приготування соусу тартар або вінегрету.
Такий соус може зберігатися від 4 до 5 днів у холодильнику у герметичному контейнері.
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