Набагато краще магазинного: найпростіший рецепт майонезу без яєць за 30 секунд

Перевага домашнього майонезу в тому, що ви знаєте, які в ньому інгредієнти. Приготувати такий соус вдома буде не важко.

Як приготувати майонез, смак якого буде кращим за магазинний, розповіли у виданні Sante Plus.

Рецепт майонезу без яєць за 30 секунд

Щоб зробити майонез без яєць немає нічого простішого. Вам знадобляться лише такі інгредієнти:

100 мл соєвого молока або рослинного молока за вашими уподобаннями;

230 мл соняшникової олії;

сіль;

чорний перець;

петрушка, кінза чи будь-яка ароматна зелень;

пів чайної ложки гірчиці;

половина чайної ложки соєвого соусу;

половина чайної ложки лимонного соку;

2 зубчики часнику (або до смаку)

Покроковий рецепт приготування

Спочатку висипте всі інгредієнти в миску, потім міксером все безперервно збивайте протягом 30 секунд. Таким чином, зазвичай виходить густа суміш. Якщо у вас вона рідка, додайте трохи олії й знову перемішайте, доки не отримаєте кремоподібну текстуру.

Таким чином, ви отримаєте майонез, який відмінно доповнить ваші салати, а також м'ясо на грилі. Ви також можете використовувати його для приготування соусу тартар або вінегрету.

Такий соус може зберігатися від 4 до 5 днів у холодильнику у герметичному контейнері.