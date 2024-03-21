"Ви точно не з тієї жінки робите героїню": Морозюк прокоментувала своє порівняння з Марченко

З чого все почалося

З того моменту, як дівчина повідомила, що розриває свої стосунки з нареченим Романом Гринкевичем, якого підозрюють у розкраданні української армії та сказала, що відчуває "себе обманутою та використаною", на неї почав сипатися хейт.

Але це пів біди, цікавим є той факт, що Морозюк почали порівнювати з Оксаною Марченко.Точніше, її реакцію на затримання чоловіка та екс-депутата Віктора Медведчука.

Користувачі мережі підкреслили, що Марченко була вірною чоловіку та не залишила його у складній ситуації. На цю тему з’явилось багато мемів та відео в Instagram та TikTok.

Скриншоти

Як відреагувала Соня Морозюк

Яскравої реакції художниця не проявила, хоча насправді в цій ситуації, їй є що сказати, або ж пояснити свої дії.

Дмитро Гордон сказав, що на відміну від Марченко, яка кланялась у ноги Путіну та просила за свого чоловіка, Соня не робила нічого, аби врятувати свого Романа. А також пригадав коментар Олексія Дурнева.

"Оця ваша ремарка стосовно "цілувати ноги Путіна" - це взагалі трошки дивно. Чому наше суспільство майже канонізувало Марченко. Ви з кого взагалі героя зробили? Я ж бачила що писали: "От, любов Марченко - вона справжня", "Оце жінка". Я це читала і думала, ви точно не з тієї жінки робите героїню. А мемчики були смішні, так”, - сказала Соня.



