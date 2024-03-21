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"Ви точно не з тієї жінки робите героїню": Морозюк прокоментувала своє порівняння з Марченко

Соня Морозюк відреагувала на порівняння з Оксаною Марченко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Соню Морозюк після розставання з Романом Гринекевичем, який вляпався у гучний корупційний скандал, почали порівнювати з Оксаною Марченко, а точніше, їхні реакції.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю Соні Дмитру Гордону.

З чого все почалося 

З того моменту, як дівчина повідомила, що розриває свої стосунки з нареченим Романом Гринкевичем, якого підозрюють у розкраданні української армії та сказала, що відчуває "себе обманутою та використаною", на неї почав сипатися хейт. 

Але це пів біди, цікавим є той факт, що Морозюк почали порівнювати з Оксаною Марченко.Точніше, її реакцію на затримання чоловіка та екс-депутата Віктора Медведчука. 

Користувачі мережі підкреслили, що Марченко була вірною чоловіку та не залишила його у складній ситуації. На цю тему з’явилось багато мемів та відео в Instagram та TikTok. 

Скриншоти

@nataliachab У світлі останніх подій ))) @Markiv оригінальний звук - Natalia Chaban
@victoriahrrr #relations #reccommendations #україна #woman #wed Macarena - Stavros Martina
@usvidomlena

 

Знайди мене - Klavdia Petrivna

Як відреагувала Соня Морозюк 

Яскравої реакції художниця не проявила, хоча насправді в цій ситуації, їй є що сказати, або ж пояснити свої дії. 

Дмитро Гордон сказав, що на відміну від Марченко, яка кланялась у ноги Путіну та просила за свого чоловіка, Соня не робила нічого, аби врятувати свого Романа. А також пригадав коментар Олексія Дурнева. 

"Оця ваша ремарка стосовно "цілувати ноги Путіна" - це взагалі трошки дивно. Чому наше суспільство майже канонізувало Марченко. Ви з кого взагалі героя зробили? Я ж бачила що писали: "От, любов Марченко - вона справжня", "Оце жінка". Я це читала і думала, ви точно не з тієї жінки робите героїню. А мемчики були смішні, так”, - сказала Соня. 


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Оксана Марченкохудожница