"Нещасна мучениця": як Соня Морозюк змінила імідж після розставання з Гринкевичем

Соня Морозюк вперше за довгий час вирішила погодитись на інтерв’ю та показала свій новий імідж, після того, як розійшлась з Гринкевичем.

Про те, що саме змінилось у зовнішності Соні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю художниці Дмитру Гордону.

Як Соня Морозюк змінила імідж після розставання з нареченим

Художниця обстригла своє довге волосся та поставила брекети, певно, таким чином дівчина вирішила позбутися старого та почати нове життя у новому образі.

Щоправда, стрижка у Морозюк нова, а ось історії з минулого не відпускають дівчину. Скандальний розрив з екс-наречним Романом Гринкевичем поставив на репутації Соні дуже велику пляму, яку, на жаль, стрижкою не змити.

Теперішній імідж художниці дуже дивує, адже вона уникала медійної уваги понад два місяці, а тепер має ніби нову зовнішність.

Соня Морозюк змінила зачіску (Скриншот)

Нагадаємо, що авторка "Мазні", мала досить довге русяве волосся, яке полюбляла крутити або ж просто залишала рівним. А тепер дівчина має дуже коротку стрижку, яка ледь сягає шиї та нагадує піксі.

Ця зачіска дозволяє Соні виглядати зовсім по-іншому, оскільки з її образу зникла жіночність та шарм. Тож, якщо довжину вона відчайдушно прибрала, то колір волосся екс-кохана Гринкевича змінювати не стала.

До нового образу Морозюк додалися ще й брекети, яких раніше на зубах Соні помітно не було. Можливо це для повноти нового іміджу, а можливо дівчина просто дочекалась відповідного часу для такої процедури.

Соня Морозюк з брекетами (Скриншот)

У коментарях під цим інтерв’ю образ Морозюк пишуть, що вона наче “Нещасна мучениця”, але найбільшу увагу приділяють саме сказаним словам, які не викликають довіри.