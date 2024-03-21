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"Вы точно не из той женщины делаете героиню": Морозюк прокомментировала свое сравнение с Марченко

Соня Морозюк отреагировала на сравнение с Оксаной Марченко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Соню Морозюк после расставания с Романом Гринекевичем, влетевшим в громкий коррупционный скандал, начали сравнивать с Оксаной Марченко, а точнее, их реакции.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Сони Дмитрию Гордону.

С чего все началось

С того момента, как девушка сообщила, что разрывает свои отношения с женихом Романом Гринкевичем, подозреваемым в хищении украинской армии и сказала, что чувствует "себя обманутой и использованной", на нее начал сыпаться хейт.

Но это пол беды, интересен тот факт, что Морозюк начали сравнивать с Оксаной Марченко. Точнее, ее реакцию на задержание мужа и экс-депутата Виктора Медведчука.

Пользователи сети подчеркнули, что Марченко была верна мужу и не оставила его в сложной ситуации. На эту тему появилось много мемов и видео в Instagram и TikTok.

Скриншоты

@nataliachab У світлі останніх подій ))) @Markiv оригінальний звук - Natalia Chaban
@victoriahrrr #relations #reccommendations #україна #woman #wed Macarena - Stavros Martina
@usvidomlena

 

Знайди мене - Klavdia Petrivna

Как отреагировала Соня Морозюк

Яркой реакции художница не проявила, хотя в этой ситуации, ей есть что сказать, или объяснить свои действия. 

Дмитрий Гордон сказал, что в отличие от Марченко, которая кланялась в ноги Путину и просила своего мужа, Соня не делала ничего, чтобы спасти своего Романа. А также вспомнил комментарий Алексея Дурнева.

"Эта ваша ремарка касательно "целовать ноги Путина"- это вообще немного странно. Почему наше общество почти канонизировало Марченко. Вы из кого вообще героя сделали? Я же видела что писали: "Вот, любовь Марченко - она настоящая", "Вот женщина" "Я это читала и думала, вы точно не из той женщины делаете героиню. А мемчики были смешны, да", - сказала Соня.


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Оксана Марченкохудожница