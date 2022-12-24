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Ви теж у них вірите! 5 кулінарних міфів, які тільки заважають нам на кухні

Найпоширеніші кулінарні міфи, які заважають господиням на кухні (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копитко

Не всі кулінарні поради, які ми знаємо з дитинства, насправді є корисними та дієвими. Колись ці лайфхаки, можливо, справді допомагали нашим бабусям на кухні. Проте сучасні продукти значно відрізняються від тодішніх, а нові гастрономічні технології абсолютно спростовують деякі кулінарні забобони.

Впевнені, хоча б один з перелічених кулінарних міфів ви також вірили.

Про те, які псевдо знання про продукти заважають нам на кухні, розповідаємо у матеріалі нижче.

Макарони треба промивати

Найпоширеніший міф серед українських господинь - макарони обов'язково треба промивати. Раніше це робили, щоб мучні вироби не злипались після застигання.

Проте зараз більшість видів пасти виготовляють із твердих сортів пшениці, тому промивати їх після приготування не треба. Їх можна опустити у холодну воду, якщо хочете отримати стан аль-денте.

“Кров” зі стейка - небезпечна

Багато гурманів бояться їсти середньо просмажений стейк через те, що з нього витікає свіжа кров. Насправді цей рожевий сік - міоглобіном, білок, який міститься у м’язових тканинах тварини.

Споживати цю рожеву рідину безпечно, нею ви ніяк не зможете отруїтись. Тому ласуйте стейками на здоров'я.

Свіжі овочі - корисні, заморожені - ні

Частка правди у цьому твердженні таки є - звичайно свіжі овочі корисніші. Проте морожені також зберігають велику кількість вітамінів та мінералів, якщо вони швидко охолодженні при низьких температурах. Така технологія доступна у спеціальних морозильних камерах.

Звичайні холодильники не здатні настільки швидко заморозити продукт, щоб максимально зберегти корисні речовини у ньому. Ви певно й самі помітили, що заморожені магазинні овочеві набори, смачніші за та, які ви зробили влітку самі.

Молоко робить омлет пишним

Побутує думка, що "пишний" омлет можна зробити, якщо до яєць додати молоко. Насправді цей продукт не дає бажаної повітряності страві, а лише затягує процес приготування. Щоб омлет був пишним, його потрібно обсмажувати за низької температури.

Термічна обробка вбиває усі вітаміни

Ви, певно, неодноразово чули твердження, що після термічної обробки овочі втрачають усі свої корисні властивості. Тому варто їх споживати виключно свіжими.

Проте вчені довели, що частину вітамінів, які містяться в овочах, термічна обробка не знищує. Вітаміни A, D, E і K залишаються в овочах і фруктах навіть після приготування. Але вітаміни В і С є водорозчинними, тому після нагрівання переходять у стан рідини - їх можна споживати з бульйоном.

Нещодавно ми ділились надійними лайфхаками, як врятувати пересолену страву.

Читайте також про те, як безпечно зберігати продукти, коли довго нема світла.

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