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Ви також втягуєте живіт, щоб виглядати стрункіше? Ось чим це небезпечно

Тренер пояснив, чи можна втягувати живіт (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Чимало людей полюбляють втягувати живіт, щоб мати стрункіший вигляд. Якщо таку хитріть використовують на кілька секунд для фото - це не біда. А от, якщо регулярно так напружувати м'язи, це може мати негативні наслідки для організму.

Чому не варто втягувати живіт і чим це може нашкодити здоров'ю, розповів спортивний тренер Віктор Мандзяк на своїй сторінці в Instagram.

Чи можна втягувати живіт

Іноді люди думають, якщо протягом певного часу втягуватимуть живіт, то організм адаптується до цього положення і м'язи втягуватимуться автоматично без участі свідомості та потреби контролювати це положення.

Проте такі експерименти мають свої наслідки. При тривалому втягуванні живота зростає рівень СО2 у крові. Тоді довгастий мозочок сигналізує діафрагмі, що їй треба опуститись. При цьому вона не може цього зробити, бо м'язи живота напружені. Відповідно через це порушується процес передачі кисню в організмі.

"Ходіння з втягнутим животом перешкоджає нормальному процесу дихання. Звісно, втягувати живіт можна. Є ж така вправа як вакуум. Але втягувати живіт і ходити так - не одне і теж", - пояснює Мандзяк.

Округлий живіт - це, зазвичай, не слабкі м'язи черева, а наслідок переїдання, тобто в/на животі є зайвий жир. Відповідно його треба спалити, а не мучити себе втягуванням живота.

Позбутися жиру на животі допоможе налагоджений низькокалорійний раціон, збагачений овочами і фруктами. Обов'язково слід дотримуватись правильного питного режиму.

Також варто регулярно тренуватись, аби максимально зменшити зайву вагу і зміцнити м'язи.

Найефективнішими спортивними заняттями для спалювання жиру на животі і боках є біг підтюпцем на порівняно довгі дистанції. А також певний комплекс вправ спрямований на формування преса.

Корисним буде також відвідування сауни, плавання і деякі косметологічні процедури, зокрема масажі та обгортання.

А от тренування із халахупом не принесе очікуваного результату, це спортивне знаряддя не впливає на плоскість живота.

Нещодавно ми розповідали про шкідливу звичку, через яку росте живіт і підборіддя.

Читайте також про те, як із кістлявого тіла зробити мускулисте.

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