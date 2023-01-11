Ви також втягуєте живіт, щоб виглядати стрункіше? Ось чим це небезпечно

Чи можна втягувати живіт

Іноді люди думають, якщо протягом певного часу втягуватимуть живіт, то організм адаптується до цього положення і м'язи втягуватимуться автоматично без участі свідомості та потреби контролювати це положення.

Проте такі експерименти мають свої наслідки. При тривалому втягуванні живота зростає рівень СО2 у крові. Тоді довгастий мозочок сигналізує діафрагмі, що їй треба опуститись. При цьому вона не може цього зробити, бо м'язи живота напружені. Відповідно через це порушується процес передачі кисню в організмі.

"Ходіння з втягнутим животом перешкоджає нормальному процесу дихання. Звісно, втягувати живіт можна. Є ж така вправа як вакуум. Але втягувати живіт і ходити так - не одне і теж", - пояснює Мандзяк.

Округлий живіт - це, зазвичай, не слабкі м'язи черева, а наслідок переїдання, тобто в/на животі є зайвий жир. Відповідно його треба спалити, а не мучити себе втягуванням живота.

Позбутися жиру на животі допоможе налагоджений низькокалорійний раціон, збагачений овочами і фруктами. Обов'язково слід дотримуватись правильного питного режиму.

Також варто регулярно тренуватись, аби максимально зменшити зайву вагу і зміцнити м'язи.

Найефективнішими спортивними заняттями для спалювання жиру на животі і боках є біг підтюпцем на порівняно довгі дистанції. А також певний комплекс вправ спрямований на формування преса.

Корисним буде також відвідування сауни, плавання і деякі косметологічні процедури, зокрема масажі та обгортання.

А от тренування із халахупом не принесе очікуваного результату, це спортивне знаряддя не впливає на плоскість живота.