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Вы тоже втягиваете живот, чтобы выглядеть стройнее? Вот чем это опасно

Тренер объяснил, можно ли втягивать живот (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Многие любят втягивать живот, чтобы выглядеть стройнее. Если такую хитрость используют на несколько секунд для фото - это не беда. А вот если регулярно так напрягать мышцы, это может иметь негативные последствия для организма.

Почему не стоит втягивать живот и чем это может навредить здоровью, рассказал спортивный тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Instagram.

Можно ли втягивать живот

Иногда люди думают, что если в течение определенного времени будут втягивать живот, организм адаптируется к этому положению и мышцы будут втягиваться автоматически без участия сознания и необходимости контролировать это положение.

Однако такие эксперименты имеют свои последствия. При длительном втягивание живота возрастает уровень СО2 в крови. Тогда продолговатый мозжечок сигнализирует диафрагме, что ей нужно опуститься. При этом она не может этого сделать, потому что мышцы живота напряжены. Соответственно из-за этого нарушается процесс передачи кислорода в организме.

"Хождение с втянутым животом препятствует нормальному процессу дыхания. Конечно, втягивать живот можно. Есть такое упражнение как вакуум. Но втягивать живот и ходить так - не одно и тоже", - объясняет Мандзяк.

Округлый живот - это, как правило, не слабые брюшные мышцы, а следствие переедания. Это значит, что в/на животе есть лишний жир. Соответственно его нужно сжечь, а не мучить себя втягиванием живота.

Избавиться от жира на животе поможет низкокалорийный рацион, обогащенный овощами и фруктами. Обязательно следует соблюдать правильный питьевой режим.

Также следует регулярно тренироваться, чтобы максимально снизить лишний вес и укрепить мышцы.

Самыми эффективными спортивными занятиями для сжигания жира на животе и боках является бег трусцой на сравнительно длинные дистанции. А также определенный комплекс упражнений, направленный на формирование пресса.

Полезным будет также посещение сауны, плавание и некоторые косметологические процедуры, в том числе массажи и обертывания.

А вот тренировка с халахупом не принесет ожидаемого результата, это спортивное орудие не влияет на плоскость живота.

Недавно мы рассказывали о вредной привычке, из-за которой растет живот и подбородок.

Читайте также о том, как из костлявого тела сделать мускулистое.

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