Ви про таке точно не чули: яка недорога крупа буде потужним добривом для перцю

Чому саме пшоно корисне для перцю

Аби отримати великі, яскраві та соковиті плоди перцю, потрібен не лише регулярний догляд, а й правильне підживлення. Є простий та доступний засіб - звичайне пшоно, яке може стати справжнім порятунком для вашої грядки з перцем.

Пшоно виготовляють із зерен проса - злакової культури, багатої на вітаміни групи B, клітковину та мінерали. У цій крупі містяться калій, магній, фосфор і залізо, які надзвичайно корисні для ґрунту та кореневої системи рослин.

Завдяки пшоняним підживленням покращується структура ґрунту, він стає більш пухким і краще пропускає повітря. Це створює ідеальні умови для росту перцю, який не любить важких і ущільнених ґрунтів.

Пшоно також поступово віддає рослинам азот - один із найважливіших елементів для утворення зеленої маси. А ще воно має цікаву властивість відлякувати мурах, які часто шкодять корінню молодих рослин.

Як приготувати настій з пшона

Приготувати натуральне добриво з пшона дуже просто - вам знадобиться всього кілограм крупи та 5 літрів води. Залийте пшоно у великій ємності, додайте воду та залиште настоюватися на 24 години в теплому місці.

Суміш потрібно час від часу перемішувати, щоб уникнути скисання. Через добу процідіть настій через марлю або дрібне сито й долийте ще 5 літрів чистої води.

Готове добриво можна зберігати в прохолодному місці кілька днів, але краще використовувати його свіжим. Після проціджування саму крупу не викидайте - її можна викласти під кущі як мульчу або закопати в ґрунт для додаткового живлення.

Пшоно прискорює зростання та дозрівання перцю (фото: Pixabay.com)

Як застосовувати пшоняне добриво

Підживлювати перець таким настоєм можна на всіх етапах росту - від розсади до періоду плодоносіння. Для поливу розбавте настій у співвідношенні 1:2 (одна частина настою на дві частини води) і поливайте рослини біля кореня. Найкраще проводити процедуру вранці або ввечері, уникаючи потрапляння на листя.

Проводьте підживлення раз на два тижні або при появі ознак уповільнення росту. Регулярне застосування настою з пшона стимулює утворення зав’язі, покращує смакові якості плодів і зміцнює імунітет рослин. Ваш перець буде рости міцним, здоровим і щедро плодоносити до кінця сезону.