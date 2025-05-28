Вы о таком точно не слышали: какая недорогая крупа будет мощным удобрением для перца

Почему именно пшено полезно для перца

Чтобы получить большие, яркие и сочные плоды перца, нужен не только регулярный уход, но и правильная подкормка. Есть простое и доступное средство - обычное пшено, которое может стать настоящим спасением для вашей грядки с перцем.

Пшено изготавливают из зерен проса - злаковой культуры, богатой витаминами группы B, клетчаткой и минералами. В этой крупе содержатся калий, магний, фосфор и железо, которые чрезвычайно полезны для почвы и корневой системы растений.

Благодаря пшенной подкормке улучшается структура почвы, она становится более рыхлой и лучше пропускает воздух. Это создает идеальные условия для роста перца, который не любит тяжелых и уплотненных почв.

Пшено также постепенно отдает растениям азот - один из важнейших элементов для образования зеленой массы. А еще оно обладает интересным свойством отпугивать муравьев, которые часто вредят корням молодых растений.

Как приготовить настой из пшена

Приготовить натуральное удобрение из пшена очень просто - вам понадобится всего килограмм крупы и 5 литров воды. Залейте пшено в большой емкости, добавьте воду и оставьте настаиваться на 24 часа в теплом месте.

Смесь нужно время от времени перемешивать, чтобы избежать скисания. Через сутки процедите настой через марлю или мелкое сито и долейте еще 5 литров чистой воды.

Готовое удобрение можно хранить в прохладном месте несколько дней, но лучше использовать его свежим. После процеживания саму крупу не выбрасывайте - ее можно выложить под кусты как мульчу или закопать в почву для дополнительного питания.

Пшено ускоряет рост и созревание перца (фото: Pixabay.com)

Как применять пшенное удобрение

Подкармливать перец таким настоем можно на всех этапах роста - от рассады до периода плодоношения. Для полива разбавьте настой в соотношении 1:2 (одна часть настоя на две части воды) и поливайте растения у корня. Лучше всего проводить процедуру утром или вечером, избегая попадания на листья.

Проводите подкормку раз в две недели или при появлении признаков замедления роста. Регулярное применение настоя из пшена стимулирует образование завязи, улучшает вкусовые качества плодов и укрепляет иммунитет растений. Ваш перец будет расти крепким, здоровым и щедро плодоносить до конца сезона.