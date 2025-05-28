Ви про таке точно не чули: яка недорога крупа буде потужним добривом для перцю

Перець - одна з найулюбленіших овочевих культур, яку вирощують майже на кожному городі. Досвідчені садівники знають, що для його підживлення зовсім не обов’язково купувати дорогі препарати.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує використати як добриво для підгодовування перцю дуже поширену крупу.

Чому саме пшоно корисне для перцю

Аби отримати великі, яскраві та соковиті плоди перцю, потрібен не лише регулярний догляд, а й правильне підживлення. Є простий та доступний засіб - звичайне пшоно, яке може стати справжнім порятунком для вашої грядки з перцем.

Пшоно виготовляють із зерен проса - злакової культури, багатої на вітаміни групи B, клітковину та мінерали. У цій крупі містяться калій, магній, фосфор і залізо, які надзвичайно корисні для ґрунту та кореневої системи рослин.

Завдяки пшоняним підживленням покращується структура ґрунту, він стає більш пухким і краще пропускає повітря. Це створює ідеальні умови для росту перцю, який не любить важких і ущільнених ґрунтів.

Пшоно також поступово віддає рослинам азот - один із найважливіших елементів для утворення зеленої маси. А ще воно має цікаву властивість відлякувати мурах, які часто шкодять корінню молодих рослин.

Як приготувати настій з пшона

Приготувати натуральне добриво з пшона дуже просто - вам знадобиться всього кілограм крупи та 5 літрів води. Залийте пшоно у великій ємності, додайте воду та залиште настоюватися на 24 години в теплому місці.

Суміш потрібно час від часу перемішувати, щоб уникнути скисання. Через добу процідіть настій через марлю або дрібне сито й долийте ще 5 літрів чистої води.

Готове добриво можна зберігати в прохолодному місці кілька днів, але краще використовувати його свіжим. Після проціджування саму крупу не викидайте - її можна викласти під кущі як мульчу або закопати в ґрунт для додаткового живлення.

Пшоно прискорює зростання та дозрівання перцю (фото: Pixabay.com)

Як застосовувати пшоняне добриво

Підживлювати перець таким настоєм можна на всіх етапах росту - від розсади до періоду плодоносіння. Для поливу розбавте настій у співвідношенні 1:2 (одна частина настою на дві частини води) і поливайте рослини біля кореня. Найкраще проводити процедуру вранці або ввечері, уникаючи потрапляння на листя.

Проводьте підживлення раз на два тижні або при появі ознак уповільнення росту. Регулярне застосування настою з пшона стимулює утворення зав’язі, покращує смакові якості плодів і зміцнює імунітет рослин. Ваш перець буде рости міцним, здоровим і щедро плодоносити до кінця сезону.