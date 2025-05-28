Вы о таком точно не слышали: какая недорогая крупа будет мощным удобрением для перца

Перец - одна из самых любимых овощных культур, которую выращивают почти на каждом огороде. Опытные садоводы знают, что для его подкормки совсем не обязательно покупать дорогие препараты.

Почему именно пшено полезно для перца

Чтобы получить большие, яркие и сочные плоды перца, нужен не только регулярный уход, но и правильная подкормка. Есть простое и доступное средство - обычное пшено, которое может стать настоящим спасением для вашей грядки с перцем.

Пшено изготавливают из зерен проса - злаковой культуры, богатой витаминами группы B, клетчаткой и минералами. В этой крупе содержатся калий, магний, фосфор и железо, которые чрезвычайно полезны для почвы и корневой системы растений.

Благодаря пшенной подкормке улучшается структура почвы, она становится более рыхлой и лучше пропускает воздух. Это создает идеальные условия для роста перца, который не любит тяжелых и уплотненных почв.

Пшено также постепенно отдает растениям азот - один из важнейших элементов для образования зеленой массы. А еще оно обладает интересным свойством отпугивать муравьев, которые часто вредят корням молодых растений.

Как приготовить настой из пшена

Приготовить натуральное удобрение из пшена очень просто - вам понадобится всего килограмм крупы и 5 литров воды. Залейте пшено в большой емкости, добавьте воду и оставьте настаиваться на 24 часа в теплом месте.

Смесь нужно время от времени перемешивать, чтобы избежать скисания. Через сутки процедите настой через марлю или мелкое сито и долейте еще 5 литров чистой воды.

Готовое удобрение можно хранить в прохладном месте несколько дней, но лучше использовать его свежим. После процеживания саму крупу не выбрасывайте - ее можно выложить под кусты как мульчу или закопать в почву для дополнительного питания.

Пшено ускоряет рост и созревание перца (фото: Pixabay.com)

Как применять пшенное удобрение

Подкармливать перец таким настоем можно на всех этапах роста - от рассады до периода плодоношения. Для полива разбавьте настой в соотношении 1:2 (одна часть настоя на две части воды) и поливайте растения у корня. Лучше всего проводить процедуру утром или вечером, избегая попадания на листья.

Проводите подкормку раз в две недели или при появлении признаков замедления роста. Регулярное применение настоя из пшена стимулирует образование завязи, улучшает вкусовые качества плодов и укрепляет иммунитет растений. Ваш перец будет расти крепким, здоровым и щедро плодоносить до конца сезона.