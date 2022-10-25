"Ви стільки не вип'єте": звідки взявся міф, що алкоголь може захистити від радіації

Байка родом із СРСР

У квітні 1986 року, коли сталася аварія на ЧАЕС, людям масово рекомендували вживати червоне вино. Начебто воно могло захистити від радіації. Але міф про лікувальні властивості алкоголю проти радіації виник набагато раніше.

За словами Саркісяна, червоне вино колись видавали у підводних частинах військово-морського флоту для компенсації дефіциту меланіну, яке з'являлося після тривалого перебування екіпажів без сонячного світла під час підводних рейсів.

"Радянська публіка була в основному малоосвічена, не привчена до самостійного пошуку інформації та її аналізу. А це породжувало безліч легенд — і про особливу радіацію в підводних човнах, і про лікувальний ефект червоного вина, і про "кремлівську пігулку", яку нібито давали вождям від усіх смертей. Нарешті, алкоголь є старим супутником людини. Людство не вимерло, регулярно вживаючи вино, чому б його і не вважати чудодійними ліками. Тим більше, що реально дієвих препаратів у СРСР просто не було", - додає експерт.

І ця легенда народилася через нерозуміння та незнання певних дій та рекомендацій.

Чому алкоголь не захищає, а шкодить?

Алкоголь аж ніяк не є ліками проти променевої хвороби. І як зазначає Саркісян, насправді немає жодних ліків, які могли б їй запобігти.

Річ у тому, що етиловий спирт належить до категорії так званих клітинних отрут, тобто вони можуть впливати на внутрішньоклітинні процеси. І може придушувати процес поділу клітин. Але далі починається найцікавіше.

"Радіоактивне випромінювання, головною мішенню якого є ДНК, найбільш шкідливе для клітин, що знаходяться в активній фазі поділу. Це, зокрема, клітини шкіри, слизових, епітелію внутрішніх органів. На перший погляд, очікується зниження шкідливого ефекту випромінювання у разі штучного пригнічення клітинних. процесів алкоголем. Насправді шкідливий вплив самого алкоголю на клітини не менший за радіоактивне випромінювання. А останнє не особливо перебирає мішенями - чи то розгорнута для синтезу ДНК, чи то згорнута в спокої, однаково вразливі до нього", - пояснив хімік.

Щоб захворіти на променеву хворобу, потрібно отримати дуже високі дози радіації. І вживаючи високі дози алкоголю з профілактичною метою, також є ризик померти від алкоголю. Бо сам алкоголь – дуже токсична речовина.

Володимир Саркісян розповів, що небезпечною для життя людини є концентрація алкоголю в крові від 3,5 проміле (0,35%), а концентрації від 5 проміле вважаються безумовно смертельними.

"У моїй практиці був випадок миттєвої смерті від алкогольного отруєння, коли дорослий чоловік посперечався і випив одразу пляшку горілки. Помер, поки пив", - згадав експерт.

Безпечної дози алкоголю не існує, але якщо вам хочеться розслабитися за келихом вина в компанії друзів або подруг - нехай це буде суто для вашого задоволення і без апокаліптичного контексту.