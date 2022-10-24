Що таке "брудна бомба", якою лякають росіяни і як від неї захиститись

У слова Шойгу ніхто не повірив і США, Великобританія, а також Франція спільно засудили брехливі спроби Росії звинуватити Україну в готовності використати "брудну бомбу".

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу останні кілька днів почав обдзвонювати міністрів оборони різних країн і "попереджати" про нібито загрозу використання "брудної бомби". Аналітики ISW упевнені, що таким чином Росія намагається зупинити чи сповільнити військову допомогу Україні.

Що таке "брудна бомба", як вона застосовується і як від такої зброї можна захиститись - читайте в матеріалі Styler нижче.

Що таке "брудна бомба"

Це бомба, яку ще називають радіологічною зброєю масового ураження. Її дія ґрунтується на використанні бойових радіоактивних речовин. Речовини виробляються у вигляді розчинів або порошків, які у своєму складі мають ізотопи хімічних елементів і мають властивість іонізуючого випромінювання.

Це випромінювання впливає на тканини організму людини й призводять до руйнації. Можливе виникнення променевої хвороби або ураження окремих органів. Поразка викликає захворювання не відразу, а за деякий час. При сильному ураженні людина втрачає працездатність і потребує тривалого лікування.

Дія "брудної бомби" схожа на вплив радіоактивних речовин, які викидаються в повітря при аварії на атомних електростанціях або при вибуху ядерного боєприпасу. Навколишнє середовище забруднюється і наслідки згубні для живого землі - людини, тварин, рослин.

Таку бомбу роблять із відходів, які утворюються під час роботи ядерних реакторів. Використання такої зброї може проводитись у розпилювачах авіаційних приладів, авіаційних бомб, безпілотних літаків, артилерійських снарядів та інших боєприпасів.

Як пояснюють у Центрі з контролю та профілактики захворювань США, "брудна бомба" або РПП (радіологічний пристрій, що розсіює) - це суміш вибухівки (динаміту) з радіоактивним матеріалом.

Коли запускається та вибухає динаміт (або будь-яка інша вибухівка), вибух розпорошує радіоактивний матеріал у повітря на дуже велику територію.

Така бомба працює дещо інакше, ніж ядерна зброя. Ядерна бомба передбачає розщеплення атомів та звільнення енергії, що створює атомну грибоподібну хмару. "Брудна бомба" не може стати причиною атомного вибуху, але вона стає причиною радіоактивного зараження.

Фото: "Брудна бомба" (wikipedia org)

У другій половині XX століття "брудні бомби" розроблялися у СРСР. Офіційно на озброєння такі бомби не ставилися в жодній країні, і їх використовували лише терористичні формування, які зацікавлені у завданні шкоди будь-яким способом.

У Росії ще на початку 1990-х були заяви про нібито крадіжки радіоактивних матеріалів із державних об'єктів. На той час ці заяви були пов'язані з конфліктом у Чечні.

Ефективність таких бомб не надто висока. По суті, вона накриває певну територію - під час вибуху радіоактивний матеріал розкидається довкола та вражає все живе. В епіцентрі вибуху та навколо – вся територія стане непридатною для використання. Постраждають усі, хто опинився в епіцентрі вибуху.

Є дані, що такі бомби могли використовувати на окремих територіях під час бойових дій у Югославії, Іраку та Сирії.

Як діяти у разі застосування "брудної бомби"

Найнебезпечніше - це в радіусі поразки такої бомби. Усі радіоактивні речовини, а також пил небезпечні для здоров'я, якщо їх вдихнути. Побачити радіацію чи її відчути неможливо.

Якщо ви опинилися на вулиці

Закрийте рот і ніс тканиною, максимально прикрийте шкіру і залиште вулицю якнайшвидше

Не торкайтеся предметів на землі після вибуху - вони можуть бути радіоактивними

Швидко ховайтесь у будівлі, де є стіни та вікна. Найкраще – знайдіть укриття, яке вас захистить.

Зніміть одяг та складіть у герметичний пакет. Це дозволить позбутися 80-90% радіоактивного забруднення. Пакет приберіть туди, де він не завдасть вам шкоди, іншим людям і тваринам.

Прийміть душ із милом, вмийтеся, вимийте волосся. Якщо немає води – використовуйте серветки.

Слідкуйте за оголошеннями влади – телефон, радіо, телевізор, радіоточка.

Якщо ви у будівлі:

Закрийте щільно всі вікна та двері, закрийте кватирки, вентиляцію, вимкніть кондиціонер.

Якщо будинок пошкоджено, знайдіть інше укриття.

Проведіть процедуру очищення, описану вище.

Якщо ви в машині:

Закрийте вікна, вимкніть кондиціонер, опалення та вентиляцію.

Закрийте ніс та рот тканиною.

Доберіться до найближчого укриття або цілої будівлі та сховайтеся там.

Якщо ви далеко від населених пунктів, то залишайтесь у машині, з'їжджайте на узбіччя, не виходьте надвір. Увімкніть радіо, щоб отримати необхідну інформацію.

Важливо! Не використовуйте продукти, які не були герметично запечатані. Не чіпайте предметів, які могли бути забруднені. Пити воду можна лише з пляшок.