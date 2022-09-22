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Ви робили це неправильно. Тримайте геніальний спосіб порізати часник

Новость на русском →
Четвер 22 вересня 2022 18:25
Ви робили це неправильно. Тримайте геніальний спосіб порізати часник Фото: Як швидко почистити часник (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже багато хто з нас не знає, що для того, щоб порізати зубчик часнику, не потрібно багато зусиль.

Один із британських шеф-кухарів поділився геніальним трюком, щоб зробити цей процес простим.

Кулінар продемонстрував, як нарізати "ідеальний" часник тильною стороною ножа. Його відео набрало 4,2 мільйона переглядів у соціальних мережах, а фанати буквально збожеволіли від простоти трюку.

Як швидко нарізати часник

У цьому способі дуже важливо тримати пальці якомога далі від леза при використанні ножа.

Візьміть ніж і покладіть під нього часник. Використовуйте тильний бік ножа, натисніть на зубчик часнику – і все готове!

@lexiscleankitchen

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original sound - lexiscleankitchen

Як швидко очистити часник

Якщо покласти зубчики в металеву миску, а зверху накрити ще однією меншою, і сильно потрясти, то за 10-20 секунд можна очистити часник у великій кількості. Вам залишиться тільки вибрати зубчики з лушпиння та зрізати кінчики.

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