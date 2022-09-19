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Как сделать чесночное масло: повышает иммунитет и служит лекарством от многих недугов

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Понеділок 19 вересня 2022 22:05
Как сделать чесночное масло: повышает иммунитет и служит лекарством от многих недугов Как сделать чесночное масло (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Чеснок на протяжении многих столетий считается одним из лучших средств народной медицины. Его называют королем приправ и лучшим средством для укрепления организма. Поэтому чеснок добавляют во многие блюда и делают из него масло.

Как сделать чесночное масло самостоятельно и где его можно применять - читайте ниже.

Чесночное масло - это растительное масло, которое настаивают на чесноке. Его применяют для разных целей и таким маслом можно заправлять салаты. А блюда с чесночным маслом будут особенно пикантными.

Для чего применяют чесночное масло

Такое масло оказывает прекрасный эффект при борьбе с паразитами, оно препятствует размножению микробов. А также:

  • Восстанавливает микрофлору кишечника, помогает от запоров
  • Очищает сосуды от холестерина
  • Обладает мочегонным средством
  • Стимулирует кровообращение
  • Показывает эффективность при воспалении суставов, артрите и радикулите
  • Применяется для профилактики и лечения простудных заболеваний
  • Помогает при лечении угревой сыпи и кожных болезнях
  • Стимулирует аппетит и помогает при упадке сил
  • Помогает при заживлении ссадин, укусов
  • Избавляет от одышки
  • Улучшает память и когнитивные свойства
  • Укрепляет волосы, помогает избавиться от ломкости и сухости волос

Дело в том, что в чесноке содержится очень важный компонент - фитонциды. Они помогают справиться со многими проблемами и даже угнетают раковые клетки. А еще в чесноке есть витамины А, С, Е, РР, группы В, калий, натрий, йод, кальций, селен, магний, кремний, фосфор, железо и марганец.

Как сделать чесночное масло

Возьмите любое растительное масло, которым вы пользуетесь регулярно. Отлейте немного в чистую емкость. Чеснок очистите и крупно нарежьте.

Поставьте емкость на огонь и немного подогрейте. Добавьте туда чеснок и помешивайте, чтобы чеснок не изменил свой цвет. Не перегревайте смесь.

Снимите с огня и дайте постоять 10-15 минут, чтобы масло впитало чеснок. Далее чеснок вынимаем и растираем в однородную массу или пропускаем через пресс.

Добавляем его обратно в масло. Также можно добавить соль, молотый перец, пару ложек сока лимона и хорошо перемешиваем. Держите чесночное масло закрытым, в темном и сухом месте.

Кому чесночное масло употреблять нельзя

Очень осторожно такое масло нужно употреблять людям с проблемами пищеварения и кишечника - чеснок может раздражать слизистые оболочки пищеварительных органов.

При наличии диабета, хронических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, во время беременности - обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Людям с избыточной массой тела такое масло стоит принимать с осторожностью, так как оно может провоцировать усиление аппетита.

Категорически нельзя чесночное масло при:

  • Остром гломерулонефрите
  • Язве желудочно-кишечного тракта
  • Панкреатите
  • Гепатитах
  • Грудном вскармливании

Кстати, ранее мы писали о том, какие секреты помогут приготовить идеальные голубцы - не развалятся и не разварятся.

А еще рассказывали о том, чем можно заменить масло во время жарки блюд.

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