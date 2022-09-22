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Вы делали это неправильно. Держите гениальный способ порезать чеснок

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 18:25
Вы делали это неправильно. Держите гениальный способ порезать чеснок Фото: Как быстро почистить чеснок (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень многие из нас не знают, что для того, чтобы порезать зубчик чеснока, не нужно много усилий.

Один из британских шеф-поваров поделился гениальным трюком, чтобы сделать этот процесс простым.

Кулинар продемонстрировал, как нарезать "идеальный" чеснок тыльной стороной ножа. Его видео набрало 4,2 миллиона просмотров в социальных сетях, а фанаты буквально сошли с ума от простоты трюка.

Как быстро нарезать чеснок

В этом способе очень важно держать пальцы подальше от лезвия при использовании ножа.

Возьмите нож и положите под него чеснок. Используйте тыльную сторону ножа, надавите на зубчик чеснока - и все готово!

@lexiscleankitchen

Kitchen Hack . How to peel and chop your fresh clove of garlic! We’re all for a good #kitchenhack #tiktokfood #foodie #garlictrend #zwilling #lck

original sound - lexiscleankitchen

Как быстро очистить чеснок

Если положить зубчики в металлическую миску, а сверху накрыть еще одной поменьше, и сильно-сильно потрясти, то за 10-20 секунд можно очистить чеснок в большом количестве. Вам останется только выбрать зубчики из шелухи и срезать кончики.

Читайте также, как сделать чесночное масло, которое повышает иммунитет.

А еще рассказывали о том, чем можно заменить масло во время жарки блюд.

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