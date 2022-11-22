Ви ризикуєте грошима і здоров'ям: знаки Зодіака, на які зваляться неприємності вже сьогодні-завтра
Гороскоп на найближчий тиждень, з 22 по 27 листопада, розповість про знаки Зодіаку, яким загрожують неприємності, конфлікти, фінансові негаразди і проблеми зі здоров'ям.
Прогноз для кожного знака Зодіаку дала астролог-дослідник Аріна Артурівна у Telegram.
Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.
Рак
В цей період можливі конфлікти через надмірну прямолінійність, саркастичність, уразливість. Акуратно з алкоголем, що може призвести до плачевних результатів.
При цьому час сприятливий для проведення експериментів та секретних дослідів, для прийняття серйозних рішень, зміцнення власного авторитету, вирішення заплутаних ситуацій.
Козеріг
У справах на тижні можуть бути різні перешкоди, передусім у вигляді обмежувальних правил і розпоряджень.
А от у грошових питаннях можливі затримки та збитки, хоча зазвичай із цим ви намагаєтеся не ризикувати.
Риби
Для вас зросте небезпека застудних захворювань, будьте обережні й не переохолоджуйтесь.
Час сприятливий для важкої чи буденної роботи, ремонту квартири, прибирання, початку капітального ремонту чи будівництва.
Раніше ми писали, про знаки Зодіаку, яким сильно пощастить дуже скоро.
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