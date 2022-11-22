Ви ризикуєте грошима і здоров'ям: знаки Зодіака, на які зваляться неприємності вже сьогодні-завтра

Гороскоп на найближчий тиждень, з 22 по 27 листопада, розповість про знаки Зодіаку, яким загрожують неприємності, конфлікти, фінансові негаразди і проблеми зі здоров'ям.

Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Прогноз для кожного знака Зодіаку дала астролог-дослідник Аріна Артурівна у Telegram.

Рак

В цей період можливі конфлікти через надмірну прямолінійність, саркастичність, уразливість. Акуратно з алкоголем, що може призвести до плачевних результатів.

При цьому час сприятливий для проведення експериментів та секретних дослідів, для прийняття серйозних рішень, зміцнення власного авторитету, вирішення заплутаних ситуацій.

Козеріг

У справах на тижні можуть бути різні перешкоди, передусім у вигляді обмежувальних правил і розпоряджень.

А от у грошових питаннях можливі затримки та збитки, хоча зазвичай із цим ви намагаєтеся не ризикувати.

Риби

Для вас зросте небезпека застудних захворювань, будьте обережні й не переохолоджуйтесь.

Час сприятливий для важкої чи буденної роботи, ремонту квартири, прибирання, початку капітального ремонту чи будівництва.