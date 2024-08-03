Ви псуєте свої речі, коли так їх зберігаєте у шафі: 8 грубих помилок

Не чистити одяг перед сезонним зберіганням

Ніколи не відправляйте сезонний одяг на тривале зберігання без ретельного чищення. Кожна річ повинна пройти через прання або хімчистку, інакше в наступному сезоні вас чекає неприємний сюрприз. Особливо ретельно чистіть хутряні та шкіряні вироби.

Використовувати поліетиленову упаковку

Поліетилен - найгірша упаковка для одягу, особливо для тривалого зберігання. Пакети не пропускають повітря і вологу, що призводить до неприємного запаху, пожовтіння тканини та утворення плям. Використовуйте тканинні або неткані чохли для зберігання.

Складати усю спідню білизну в один великий контейнер

Зберігання білизни у великому ящику незручне і може пошкодити делікатні тканини та форму бюстгальтерів. Використовуйте невеликі контейнери або органайзери з комірками. Це допоможе зберегти порядок і запобігти деформації.

Неправильно складати речі

Неправильне складання може призвести до заломів та втрати привабливості одягу. Вивчіть правильні методи складання для кожного типу одягу, щоб зекономити час на прасуванні і продовжити життя своїм речам. Правильне складання допомагає зберегти тканини в ідеальному стані.

Речі треба складати обережно та ретельно (фото: Freepik.com)

Зберігати верхній одяг разом з рештою інших речей

Верхній одяг не варто зберігати з іншими речами в одній шафі. Навіть якщо вам здається, що куртка чиста, вона може принести з вулиці пил, бруд, неприємні запахи та навіть комах, які можуть пошкодити одяг поруч. Виділення окремого простору для верхнього одягу захистить ваш гардероб від забруднень.

Вішати кілька речей на одну плічку

Такий спосіб зберігання призводить до зминання та деформації одягу. Використовуйте компактні плічки або багаторівневі моделі для економії місця. Це дозволить зберігати кожну річ окремо, не пошкоджуючи її.

Зберігати на плічках трикотаж

Трикотажні вироби втрачають форму, коли висять на плічках. Зберігайте такі речі складеними. Це допоможе зберегти їх форму та структуру.

Класти речі після хімчистки одразу в шафу

Після хімчистки речі можуть мати неприємний запах, який може швидко просочити весь гардероб. Провітрюйте одяг протягом двох-трьох днів перед зберіганням. Це дозволить уникнути проникнення хімічних запахів у інші речі.