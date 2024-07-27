5 способів подолати безлад з купою взуття вдома

Взуття у передпокої дуже часто стає епіцентром хаосу. Зимове, літне, демісезонне - усе в одній купі. Тож як дати ладу цій проблемі?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало для вас 5 порад, де можна розмістити взуття та як його організувати.

Складіть туфлі та черевики на полиці для взуття

Якщо у вас у шафі вже є спеціальні полки для взуття, розмістить на них чоботи, відрегулювавши висоту декількох полиць. Практично всі системи шаф мають регульовані полиці, що дозволяє легко збільшити висоту однієї з них, щоб вмістити халяви вашої найвищої пари чобіт.

Підніміть взуття на верх шафи

Розміщення взуття на "верхньому поверсі" дозволить вам краще бачити його поряд з одягом, що зробить вибір кольорів і стилів простішим. Занадто часто туфлі ховаються на підлозі шафи, тому вибір пари стає складним питанням.

Вишикуйте усе взуття в довгий ряд

Якщо ви живете в особливо холодному або вологому кліматі, ймовірно, ваші чоботи мають більш утилітарний характер. Зважаючи на це, вишикувати їх десь поруч із дверима у передпокої або на веранді може бути доречно. Щоб ваші чоботи виглядали охайно та естетично, розмістіть їх під лінійним предметом меблів, наприклад, настінною шафою або комодом.

Повісьте взуття в шафу

Якщо ви бажаєте витрачати час на інші заняття, а не на регулярну чистку взуттєвих полиць, подумайте про покупку вішалок для взуття. Майже всі вішалки для взуття прикріплюються до зовнішньої сторони черевиків. Якщо вас турбують складки або відбитки пальців, вам слід придбати альтернативи, наприклад, підвісні формувачі чобіт, які кріпляться до внутрішньої частини чобіт.

Підвісьте взуття на дошку з кілками підошвами уверх

Дошка з кілками, розташованими на достатній відстані один від одного, щоб вмістити підошви чобіт, є незвичним, але ефективним способом додати функціональності до передпокою або гаражу. Знайдіть індивідуальний дизайн або навіть створіть його самостійно.